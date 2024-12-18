上海推動陸客赴台　陸委會：要看文旅部公告「不是上海講了就算」

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

上海副市長華源17日在「雙城論壇」上宣布將積極推動上海居民赴台旅遊。對此，陸委會發言人梁文傑18日表示，國台辦發言人說這只是「意向性改變」，所以還是要看文旅部是否有正式公告，不是上海市在論壇上講了就算數。

梁文傑在例行記者會提到，政府推動兩岸健康有序交流或恢復兩岸觀光旅遊的政策沒有改變，同時，政府維護國人旅遊安全的前提也沒有改變。

梁文傑說，他們也注意到上海市副市長說要推動赴台旅遊的講話，但國台辦發言人說這是上海市的「意向性表態」，所以最終能不能成為陸方的政策作為，還是要看國務院文旅部是不是有正式的公告，「不是只有上海市在雙城論壇講話就算數，也不是國台辦講話就算數，因為根據陸方的法律，這個是要由文旅部來公告。」

▼上海副市長華源。（圖／ETtoday攝影中心攝）



梁文傑指出，政府歡迎陸客來台觀光的立場不變，相關機關在去年8月公布的規劃基礎上已經做好準備，只要陸方不是出於政治目的、不附帶條件、不會隨時為脅迫而叫停，我方都表示歡迎，也會作出相應措施，讓觀光能夠落實執行。

梁文傑說，兩岸觀光旅遊的安全及品質是我方核心關切的事項，為確保健康有序旅遊條件，我方建議由台旅會跟海旅會來展開溝通，以利未來恢復交流能夠順利執行。

此外，梁文傑還強調，他們要鄭重提醒中國當局，陸方公布懲獨22條，又無理逮捕我方三位超過70歲的一貫道道親，增加國人對赴陸人身安全的疑慮，「陸方要改快放人，讓三位老人平安回家，否則必將對兩岸交流造成巨大障礙。」