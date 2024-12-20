被介紹「青年歌手」出場！　王力宏嗨喊「榮幸」

▲王力宏19日於「海峽兩岸青年冰雪節」啟動儀式上表演。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／哈爾濱報導

首屆「海峽兩岸青年冰雪節」啟動儀式昨（19）日晚間於哈爾濱登場，除了前總統馬英九出席而受關注，當歌手王力宏進行壓軸表演，更是讓氣氛嗨到最高點。對於被主持人介紹為「來自寶島台灣的青年歌手」，王力宏嗨喊「非常榮幸」。

冰雪節啟動儀式昨日於哈爾濱大劇院舉行，正在大陸訪問的馬英九應邀出席，並與大陸國台辦主任宋濤比肩而坐，兩人全程參與，也包括觀賞王力宏的表演。

啟動儀式後進行的是兩岸青年短影音展播及頒獎儀式，到了活動尾聲，王力宏壓軸登場。由於並未預告王力宏的演出，當主持人介紹：「接下來有請來自寶島台灣的青年歌手王力宏」時，現場驚呼連連，並響起尖叫與掌聲，情緒嗨到最高點。

▲馬英九與宋濤在台下觀看王力宏演出。（圖／記者陳冠宇攝）

王力宏一出場就說：「大家好，各位親愛的朋友們，優秀的青年學子們，這是我們的歌！」，並獻唱《我們的歌》，演唱中數度cue台下觀眾一起合唱。

唱完《我們的歌》後，還沒等王力宏講話，台下觀眾就連聲吶喊「安可」，而王力宏也沒讓歌迷失望，接著演唱充滿中國風的《天地龍鱗》。

王力宏笑著說，「今天真的非常榮幸可以被稱為青年歌手，而且可以看到這麼多新的朋友、老的朋友們齊聚一堂，相見歡」。

在演出的前一天，就有人猜測王力宏會出席昨晚活動，當時他在微博發文：「哈爾濱聖索菲亞教堂！一百多年的歷史，外觀還是這麼美！那年來哈爾濱的『囧』字還記得嗎？今晚冷到-21度，讓我想到童年在雪中當報童的回憶哈，這趟肯定保持新鮮了。」

▼王力宏日前發文，透露自己在哈爾濱。（圖／翻攝自微博）