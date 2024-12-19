馬英九：兩岸青年友誼越深厚　衝突發生機率愈低

▲馬英九於哈爾濱參加「海峽兩岸青年冰雪節」啟動儀式。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／哈爾濱報導

前總統馬英九12月18日至26日率「大九學堂」學員赴黑龍江與四川進行交流。他今（19）日晚間於哈爾濱首屆「海峽兩岸青年冰雪節」啟動儀式致詞表示，兩岸年輕人在年輕的時候，多一分接觸，兩岸多一分情誼，友誼越深厚，衝突發生的機率就愈低。

於啟動儀式上，主持人以「中國國民黨前主席」頭銜介紹馬英九，大陸國台辦主任宋濤與馬英九比肩而坐。活動致詞順序為黑龍江省委書記許勤、馬英九、宋濤。

▲主持人以「中國國民黨前主席」頭銜介紹馬英九。

馬英九致詞表示，儘管外在的環境是冰天雪地，但是兩岸青年交流其樂融融，氣氛很熱烈。「這就是我們希望看到的現象，兩岸青年之間的熱情交流，再堅硬的冰雪也將因此融化！」

馬英九強調，兩岸年輕人在年輕的時候，能夠彼此交流，相互了解，多一分接觸，兩岸多一分情誼，友誼越深厚，衝突發生的機率就愈低。

馬英九說，這正是他推動兩岸青年互訪，雙向奔赴交流的核心理念與價值。不但希望台灣青年學子多到中國大陸走走，也希望大陸青年學子多到台灣看看。透過不間斷、密集的兩岸青年交流，大家一起努力，讓兩岸越走越近，讓兩岸人民的情誼越走越深。

▲宋濤坐在馬英九旁邊位置。

另一方面，雙城論壇期間，上海副市長華源稱將積極推動上海陸客團來台，馬英九此行是否將討論兩岸觀光議題？馬英九基金會執行長蕭旭岑今日下午受訪指出，他們屬於民間，但也會跟大陸朋友建議，如果能進行像雙城論壇的城市交流，可以開展出更多的可能性，包含結合跟民間學子的活動，如體育或藝文，透過這種形式可以達到更好的兩岸交流效果。

談及馬英九此行感受，蕭旭岑說，馬英九從小讀中國歷史，知道哈爾濱及東北有許多景點，也第一次體驗到零下二、三十度的氣溫。其次，東北是抗戰的起點，彰顯中國人民勇敢抗日的可歌可泣歷史，馬英九也唱了抗日歌曲《松花江上》，覺得能帶著年輕的台灣同學來看當時抗戰遺跡，非常有意義。

▼海峽兩岸青年冰雪節開幕，圖為哈爾濱太陽島上相關布置。（圖／記者陳冠宇攝）