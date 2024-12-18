宋濤會馬英九　8地方台辦主任罕見排排坐

▲宋濤18日於哈爾濱會見馬英九。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／哈爾濱報導

前總統馬英九今（18）日三訪大陸，抵達哈爾濱後與大陸國台辦主任宋濤進行會見。值得注意的是，8位地方台辦主任也連袂出席，其中包括無法前往台灣參加雙城論壇的上海台辦主任金梅。

宋濤晚間六時許在哈爾濱太陽島賓館會見馬英九一行，期間，宋濤以「馬英九先生」稱呼他，馬英九則提到「宋主任」、「習近平總書記、習先生」。這是馬英九與宋濤今年第二度會見，上次是馬英九4月訪問大陸時，兩人於深圳見面。

會見現場除了國台辦官員，更罕見有8個地方的台辦主任也一同現身出席，包括北京霍光峰、上海金梅、江蘇練月琴、浙江徐曉光、福建林文生、廣東鐘揮鍔、山東張連三、黑龍江謝軍。

馬英九於會見時表示，他堅信「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」，尤其台灣與大陸在過去幾十年的發展中，各自達成許多成就，兩岸的中國人，要比其他國家更有智慧，在共同的血緣、文化、歷史、情感，以及共同的政治基礎下，讓兩岸透過和平的方式解決爭端。

馬英九強調，兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，這些都是兩岸得以攜手向前行的重要關鍵要素，無論外在環境與形勢如何變化，絕對不會改變。

馬英九最後指，他深切期許，「未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持九二共識，反對台獨，求同存異，擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展，兩岸互利共榮，攜手合作，振興中華，讓中華民族在全世界面前抬頭挺胸！」

▲宋濤18日於哈爾濱會見馬英九，六位地方台辦主任也到場參加。（圖／記者陳冠宇攝）

宋濤指出，「淺淺的海峽阻斷不了兩岸同胞的親情，時光的流逝改變不了我們作為中國人的精神和信念」，兩岸同胞團圓是兩岸同胞共同的心願，也是歷史潮流，大陸會認真傾聽每一次呼籲兩岸交流的聲音，也會真誠對待每一位來大陸參訪的人，更會努力為台灣同胞謀福祉。

宋濤提到，兩岸都是中國人，是一家人，一家人就要常來常往，經常走動，「有家務事我們好商量，既然作為一家人，也沒有什麼心結解不開，沒有什麼問題不能商量」。

宋濤還說，大陸願意在堅持九二共識、反對台獨的基礎上，與台灣同胞一道共創中華民族的福祉，共謀中華民族偉大復興。

馬英九12月18日至26日率「大九學堂」學員赴黑龍江與四川進行交流。此行第一站是哈爾濱，19日上午，馬英九將與台灣青年進行「冰上互動」，下午參訪哈爾濱電氣集團，晚上出席海峽兩岸青年冰雪節開幕式。

▲宋濤與馬英九於哈爾濱太陽島賓館舉行會見。（圖／記者陳冠宇攝）