馬英九哈爾濱體驗雪雕　驚吐：我想做戰車造型

▲宋濤親手幫馬英九卸除雷鋒帽。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／哈爾濱報導

前總統馬英九第三度訪問大陸，今（19）日前往太陽島國際雪雕藝術博覽會（雪博會）體驗冰上活動。當被問及想做什麼造型的雪雕時，出身陸戰隊的馬英九在大陸國台辦主任宋濤面前說，想做「戰車」，引發現場莞爾一笑。

馬英九率領「大九學堂」學員12月18日至26日訪問大陸，第一站來到哈爾濱。

今日上午9時許，馬英九一行抵達雪博會現場，下車後由宋濤迎接，宋問「怎麼樣？就要這樣穿才行啊？」，馬笑稱「這是我這一輩子，打扮像個北極熊」，宋接著說「你要是穿少一點肯定冷，零下十幾度呢！」

根據預報，今天哈爾濱市氣溫為-9到-19度，而在雪博會現場，因周遭為冰雪環境，體感溫度更低。

馬英九在參觀長城造型的雪雕後，在一旁體驗起了雕雪。拿起鏟子的馬英九笑著說「我們在台灣夏天，剉冰就是這樣賣的」，接著與宋濤和現場台青一起剷了剷雪，直呼「回台灣可以開冰果店了」。

有現場媒體問馬英九，想做什麼造型的雪雕？站在長城雪雕下，馬英九思考片刻後說：「想辦法做一部戰車，因為我是陸戰隊出身的」。宋濤聽了之後沒什麼反應，倒是現場媒體笑了笑。

▲馬英九與宋濤在哈爾濱體驗冰上活動。（圖／記者陳冠宇攝）

其中一幕是，當馬英九、宋濤要拍合照時，宋建議馬不怕冷的話，可以脫帽，馬答應後，宋親手幫馬卸除帽子，意外成為兩人最有趣的互動。值得注意的是，馬英九今日衣著十分「東北風」，除了頭戴護耳棉帽「雷鋒帽」，還身穿陸方為他準備的陸牌「波司登」長版羽絨外套。

由於天氣寒冷，在約25分鐘的雪博會參訪中，馬英九臉上掛著鼻水，宋濤頻頻關心他的身體狀況，而馬在離開會場前則高呼「熱情的人不怕冷」。

馬英九還展現文學氣質與幽默的一面，他在現場朗讀起了唐代詩人柳宗元的五言絕句《江雪》，然後笑著問現在媒體與民眾「有沒有錄下來啊？這很重要喔，因為我們賞雪的不是文盲」。