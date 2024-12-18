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馬英九三訪大陸　今抵哈爾濱「體驗冰雪」

▲前總統馬英九今日赴哈爾濱訪問，將參加海峽兩岸青年冰雪節開幕式。（圖／記者陳冠宇攝）

▲前總統馬英九今日赴哈爾濱訪問，將參加海峽兩岸青年冰雪節開幕式。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／哈爾濱報導

繼去年3月、今年4月訪問大陸之後，前總統馬英九今（18）日再率「大九學堂」學員赴黑龍江與四川進行交流。據了解，馬英九經上海轉機，預計今日下午抵達哈爾濱，晚間將與陸方官員舉行會見；明日將體驗冰上活動，並出席海峽兩岸青年冰雪節開幕式。

去年3、4月間，馬英九赴陸祭祖，成為1949年兩岸分治後首位訪陸的中華民國卸任總統，他飛抵上海時，由時任大陸國台辦副主任陳元豐等人接機；今年4月，馬英九抵達深圳時，由國台辦副主任潘賢掌等人接機，後赴北京舉行「馬習二會」。

馬英九12月18日至26日第三度訪問大陸，今日將搭乘華航前往上海轉機，預計下午抵達哈爾濱，預期也會由國台辦副主任迎接。據了解，今晚馬英九將與陸方官員舉行會見，但迄今尚不知道見誰。

19日上午，馬英九將赴太陽島國際雪雕藝術博覽會（雪博會）與台灣青年進行「冰上互動」，下午參訪哈爾濱電氣集團，晚上於哈爾濱大劇院出席海峽兩岸青年冰雪節開幕式。20日參訪2025年亞洲冬季運動會展館與侵華日軍713部隊罪證陳列館。

四川成都部分，馬英九將赴三星堆博物館、杜甫草堂博物館，以及參訪都江堰水利工程、大熊貓繁殖中心等地。

據指出，本次媒體團陣仗頗大，台灣與大陸、香港記者合計近50人將前往採訪。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮上周宣布馬英九訪問消息時表示，「我們歡迎馬英九先生再次率團來訪，將做好各項活動安排」。她還提到，「兩岸青年承載著兩岸關係的未來和希望，希望兩岸同胞特別是青年朋友常來往、多走動」。

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