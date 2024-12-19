哈爾濱亞冬會明年2月登場　宋濤：67名台灣健兒將參加

▲首屆「海峽兩岸青年冰雪節」啟動儀式19日在哈爾濱舉行，宋濤致詞。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／哈爾濱報導

第九屆亞洲冬季運動會（亞冬會）明年2月將在哈爾濱舉辦，大陸國台辦主任宋濤今（19）日晚間於一場活動上證實，屆時將有67名「寶島台灣運動健兒」參賽，並預祝他們取得好的成績。

首屆「海峽兩岸青年冰雪節」啟動儀式今晚於哈爾濱舉行，正在大陸訪問的前總統馬英九應邀參加，同場的宋濤出席時致詞並做上述表示。

宋濤於啟動儀式上致詞表示，明年2月7日，第九屆亞洲冬季運動會將在哈爾濱舉辦，目前共有67名「寶島台灣運動健兒」報名參賽。

宋濤接著說，「在這裡，我預祝他們在運動賽場上頑強拼搏，突破自我，取得好的成績，也希望兩岸青年志存高遠，腳踏實地，在青春舞台上發揮自身的價值，實現更大的夢想」。

▲馬英九參加「海峽兩岸青年冰雪節」啟動儀式。

另針對兩岸關係，宋濤指出，「兩岸同胞是一家人，為兩岸同胞謀福祉沒有終點，只有連續不斷的新起點，我們將秉持兩岸一家親的理念，率先同台灣同胞分享中國式現代化發展的機遇」。

宋濤續指，大陸將積極為台灣同胞在大陸就學就業、投資興業、安居樂業提供更多的便利條件。

宋濤批評，「當前民進黨當局頑固堅持台獨立場，妄圖以外謀獨、以武謀獨，是導致台海局勢緊張動蕩的根源」。他說，「我們守護共同家園，就是要堅決維護國家主權和領土完整，反對台獨分裂和外來干涉，就是要與任何分裂國家的圖謀和行徑作堅決鬥爭」。

宋濤強調，「中華民族歷來崇尚和平、愛好和平，希望兩岸同胞攜手同心，堅持九二共識、反對台獨，共同弘揚中華文化，共同推進祖國統一進程」，「在這一點上，兩岸同胞信念要堅定，立場要鮮明，擔當要果敢，把中華民族的命運牢牢掌握在兩岸中國人自己手中」。

▼首屆「海峽兩岸青年冰雪節」啟動儀式19日在哈爾濱舉行。