字節跳動張一鳴進軍私募　關注重點轉至AI產業

▲字節跳動創辦人張一鳴。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

陸媒《澎湃新聞》20日報導，字節跳動創辦人張一鳴在香港設立的私募基金Cool River Venture HK Limited，上月底已獲證監會發出9號牌。業內人士猜測，該基金的關注重點將是AI產業。

根據報導，Cool River Venture HK Limited所拿到的9號牌，是允許公司為境內外機構提供股票、基金、債券等投資組合管理服務的，這也代表該基金不只可以直接參與境外的投資，還可管理運用海外投資者的資金。

港府公司註冊處的官網顯示，Cool River Venture HK Limited註冊成立於2023年5月22日，是一家私人股份有限公司，股東註冊地位於開曼群島，由張一鳴擔任董事，唯一股東為Galaxy LLC，持股比例為100%。

報導引述知情人士說法指出，儘管已在2021年卸任字節跳動CEO一職，但張一鳴將工作重心轉至大模型和AI的戰略與研究，不只親自負責從競爭對手公司招攬中國大陸的AI人才，還多次在內部強調追求「通用人工智能」的目標。

字節跳動內部人士也說，張一鳴對實現通用人工智能（AGI）極其專注。業內人士猜測，Cool River Venture的關注重點也將會是AI產業。

▼張一鳴已將重心轉至AI。（圖／CFP）

