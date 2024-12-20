　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

傳蘋果與騰訊、字節跳動洽談在中國推出AI功能

▲▼消息人士說，蘋果與騰訊和字節跳動的討論，還處於初期的階段。由於談判未公開，他們婉拒透露姓名。（圖／路透）

▲消息人士說，蘋果與騰訊和字節跳動的討論，還處於初期的階段。（圖／路透）

文／中央社

根據3名知情人士透露，美國科技巨擘蘋果正在與騰訊和TikTok的中國母公司字節跳動洽談，關於將他們的人工智慧（AI）模型整合到在中國銷售的iPhone。

路透社報導，蘋果這個月開始將OpenAI的ChatGPT整合至旗下裝置中，納入Apple Intelligence產品，允許語音助理Siri利用聊天機器人的專業知識，包括在用戶查詢照片和簡報等文件方面。

但ChatGPT在中國無法使用，當地監管規定要求生成式AI服務在公開發布前必須取得政府批准，迫使蘋果在中國的市占率下滑之際，為其AI功能尋找本地合作夥伴。

消息人士說，蘋果與騰訊和字節跳動的討論，還處於初期的階段。由於談判未公開，他們婉拒透露姓名。

字節跳動謝絕評論，蘋果和騰訊則未立即回應置評請求。

蘋果AI服務在中國的成功合作夥伴，可能會成為中國日益擁擠的AI領域的主要贏家，在這個領域中，大型科技公司和新創公司已經推出數十種大型語言模型。

它們包括字節跳動的豆包、騰訊的混元和搜尋引擎巨擘百度的Ernie。

據報蘋果和百度已經洽談在中國使用百度的AI模型，但美國科技新聞網站The Information在12月報導，由於技術問題，包括使用iPhone用戶數據訓練AI模型的爭議，讓雙方的討論遇挫。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
多位綠委曬「佔領議場照」　王定宇喊：為了台灣我們進來了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

傳蘋果與騰訊、字節跳動洽談在中國推出AI功能

普丁：隨時可與川普見面　建議美俄飛彈一決高下

聯準會降息步伐引發疑慮後　美股開高

流行歌曲話當年／「五黑寶」與《大偽裝者》

輾轉難眠掰掰！網紅實測美軍「2分鐘入睡祕技」超有效　萬人認證

船上開趴「現擠母乳」！網紅辣媽無私分享同事　吸百萬觀看引熱議

疑似便當廠中國員工稱「給小日本下藥」　仙台政府要查了

堅信地球是平的！　美YouTuber衝南極「驚見1幕」：我錯了

會計師飯碗不保？新創Basis「AI會計師」籌得11億　工作能力曝

俄烏戰爭即將屆滿3年　普丁召開年度年終記者會

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開畫面曝

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

【基隆超陡小路】妹子看房挑戰騎機車上超陡斜坡 抖到沿路叫媽媽

台中全聯大火「濃煙猛竄」　人員躲倉儲陽台、頂樓待援

爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

楊丞琳讚青峰「很會寫詞」哽咽曝：這兩年變很脆弱 #星光雲REELS

IG知名甜點店老闆夫妻雙亡　檢察官相驗...家屬悲痛到場

傳蘋果與騰訊、字節跳動洽談在中國推出AI功能

普丁：隨時可與川普見面　建議美俄飛彈一決高下

聯準會降息步伐引發疑慮後　美股開高

流行歌曲話當年／「五黑寶」與《大偽裝者》

輾轉難眠掰掰！網紅實測美軍「2分鐘入睡祕技」超有效　萬人認證

船上開趴「現擠母乳」！網紅辣媽無私分享同事　吸百萬觀看引熱議

疑似便當廠中國員工稱「給小日本下藥」　仙台政府要查了

堅信地球是平的！　美YouTuber衝南極「驚見1幕」：我錯了

會計師飯碗不保？新創Basis「AI會計師」籌得11億　工作能力曝

俄烏戰爭即將屆滿3年　普丁召開年度年終記者會

快訊／8縣市低溫特報！　急凍跌破10度

傳蘋果與騰訊、字節跳動洽談在中國推出AI功能

普丁：隨時可與川普見面　建議美俄飛彈一決高下

青鳥怕衝議場被貼標籤　黃捷「國家要毀滅了，革命還怕踩草皮？」

全台存款餘額大公開！網驚「台北市每人925萬」　金管會回應了

全聯倉儲火9亡！死者母看到新聞狂打手機不通　跑到急診聽噩耗哭癱

超有愛音樂節！DJ 賴皮曝民眾喝醉倒路邊「清潔工直接送他回基隆家」

全聯倉儲大火保全狂勸危險！家屬崩潰廠外邊走邊哭：想進去找弟弟

全聯台中倉儲大火9死　專家揭工廠大火「4大保命重點」

小甜甜離台解約「投奔中國」遇慘況？　王宇婕揭她最新現況

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

國際熱門新聞

少女「校外教學」激戰2男遭偷拍　強逼肉贖

Google地圖「屍塞後車廂」協助破案

領錢發現存款暴增3億元　中學生莫名變富翁

日6留學生「多次逃票」被抓！全是這國籍

男跌倒喊下面痛　X光驚見「陰莖整根鈣化」

SpaceX太空任務出包　富豪就在太空船上

堅信地球是平的　他衝南極見1幕認錯

聯準會降息步伐引發疑慮後　美股開高

流行歌曲話當年／五黑寶與大偽裝者

「現擠母乳」無私分享！網紅辣媽開趴影片引熱議

高中妹吸毒瘋了「徒手挖出雙眼」

普丁：建議美俄飛彈一決高下

下體流血！10歲女童遭爸爸同事綁架性侵

疑中國人稱「給小日本下藥」　日本要查

更多熱門

相關新聞

新創公司Basis「AI會計師」籌得11億

新創公司Basis「AI會計師」籌得11億

人工智慧新創公司Basis宣布在A輪融資中籌得3400萬美元（約新台幣11億元），用於推廣Basis專為會計師事務所設計、能力相當於初級會計師的AI自動化產品。此輪融資由Khosla Ventures領投，並獲得多位科技領袖與人工智慧專家的支持，顯示這款「自動化會計代理」技術在會計領域的突破性潛力。

Brembo聯手米其林開發AI剎車系統

Brembo聯手米其林開發AI剎車系統

行政院通過《產創條例》修正草案　展延租稅優惠「推動AI、淨零」

行政院通過《產創條例》修正草案　展延租稅優惠「推動AI、淨零」

AI影像生成重大變革　Google推模型Veo 2

AI影像生成重大變革　Google推模型Veo 2

會用AI超吃香！薪資成長52%　3大職類月薪逾10萬

會用AI超吃香！薪資成長52%　3大職類月薪逾10萬

關鍵字：

蘋果AI騰訊TikTok字節跳動人工智慧

讀者迴響

熱門新聞

全聯倉儲大火「父子雙亡」　廖姓水電包工頭5人小組全罹難

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

麻醉醫爽啪白虎護理師　戰到脊椎動手術

甄子丹高台墜下跌出防護墊！

妻全聯倉儲大火亡！他哭求醫護繼續救

快訊／全聯惡火9罹難　失聯全數尋獲

少女「校外教學」激戰2男遭偷拍　強逼肉贖

陳子豪確定離開兄弟！新東家待確認

多圖／多位綠委曬「佔領議場照」　王定宇喊：為了台灣我們進來了

Google地圖「屍塞後車廂」協助破案

勒索李善均詐取百萬！　女演員判刑出爐

父喪玩到頭七前1天才回國　「4地2房」遺產剩1半

即／全聯倉儲大火9死　中市府出重手「三法併罰」

「單身過更爽」星座Top 3

更多

最夯影音

更多

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開畫面曝

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面