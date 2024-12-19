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AI影像生成重大變革！谷歌推模型Veo 2　保證不會出現「6根手指」

▲▼谷歌推出全新的人工智慧影像生成器「Veo 2」。（圖／翻攝自YouTube）

▲谷歌推出全新的人工智慧影像生成器「Veo 2」。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／綜合報導

如今全球高度關注人工智慧（AI）的發展，為了不讓OpenAI專美於前，由Google所收購的人工智慧公司「Google DeepMind」於當地時間16日再度發表新版影片生成工具Veo 2，實現不同的鏡頭和電影效果，能更加細微呈現人類的表情變化，真實模擬運動、流體力學、光的特性，解析度比OpenAI的Sora模型高出4倍。

綜合外媒報導，Google DeepMind於16日發表新版影片生成工具「Veo 2」，其生成影片的解析度最高可以達到4K（4096×2160）、影片時長為2分鐘，在解析度上是Sora模型的4倍、影片生成時長則為Sora的6倍，其大幅提升實體世界物理作用、人類表情細微差異、人類運動上的理解程度，使得生成影片變得更加細緻，提高真實性。

其中，用戶只需指定文類、鏡頭與想要的影像效果，包括可以要求從場景中間以低角度平移追蹤，或是某位科學家觀看顯微鏡時的臉部特寫，以及從用戶所輸入的18mm鏡頭的提示要求，達到生成此常用鏡頭的廣角影像，而若是輸入「淺景深」，則能達到背景模糊、焦點集中在主題上的效果。

在影像的生成過程中，能夠大幅降低「多餘的手指頭」（6根手指）等AI常見錯誤的出現頻率。Veo 2的出現，使AI影片創作方面產生重大變革，使Google成為AI生成視覺效果的佼佼者，為創作者提供專業級工具，重塑影像生成的未來。

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