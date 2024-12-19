會計師飯碗不保？新創Basis「AI會計師」籌得11億　工作能力曝

▲AI新創公司Basis籌得11億，並將投入旗下自動化會計代理技術。這項新技術恐將衝擊會計領域。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

人工智慧新創公司Basis宣布在A輪融資中籌得3400萬美元（約新台幣11億元），用於推廣Basis專為會計師事務所設計、能力相當於初級會計師的AI自動化產品。此輪融資由Khosla Ventures領投，並獲得多位科技領袖與人工智慧專家的支持，顯示這款「自動化會計代理」技術在會計領域的突破性潛力。

據路透社報導，總部位於紐約的Basis專注於自主代理AI系統，這類系統利用AI技術自主執行動作，特別適合進行複雜的工作流程。Basis的產品可自動處理交易輸入、資料檢查等任務，並與熱門帳簿系統如QuickBooks和Xero無縫整合。

旗下有450名員工的會計事務所Wiss執行長哈普（Matt Harpe）表示，Basis產品的功能相當於一名初級會計師；在它的幫助下，會計人員無需再手動逐項查核，只需檢查AI會計代理的工作成果即可，讓Wiss這樣的大型會計師事務所的工作時間減少了大概30%。

目前，會計行業面臨嚴重人才短缺問題，尤其是在嬰兒潮世代退休、年輕一代對會計行業興趣減退的背景下。Khosla Ventures總經理拉博斯（Keith Rabois）指出，Basis的自動化技術可緩解人力資源壓力，讓現有會計師專注於高階審查工作。

美國勞工統計局數據顯示，現在美國的會計行業共有300萬名員工，但參加註冊會計師考試的人數自2016年來大幅下降了33%。報導稱，會計被視為最容易受人工智慧影響的行業之一。OpenAI的研究指出，基於大型語言模型的自動化技術未來可能有能力涵蓋會計師與審計師的所有工作內容。