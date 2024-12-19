行政院通過《產創條例》修正草案　展延租稅優惠「推動AI、淨零」

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

行政院院會今（19日）通過經濟部擬具的《產業創新條例》部分條文修正草案，因應產業推動數位、淨零雙軸轉型，以及創新產業趨勢，展延設備租稅優惠期間至118年，另為配合產業投入智慧化、AI及低碳化等相關設備，申請適用金額上限由10億元提高至18億元，可更為貼合產業升級轉型所需。經濟部也指出，將放寬資金投資新創事業門檻，以及調整對外投資管理機制，天使投資人投資新創亦有租稅優惠，將函請立法院審議。

行政院長卓榮泰表示，創新創業發展是提升我國產業競爭力的重要關鍵，為了因應產業在數位、淨零的雙軸轉型，本次修正案展延設備租稅優惠期間至118年，並因應最新創新產業趨勢，適用項目新增「人工智慧」及「節能減碳」，加速百工百業落實智慧化與低碳化轉型。

卓榮泰指出，這次修正案放寬資金投資新創事業門檻，充裕新創事業資金，協助更多的新創事業度過創業最為艱難的初創期，成為推動台灣成長的新動能。

卓榮泰表示，另外，國際情勢日漸複雜，這次修正案調整對外投資管理機制，以落實保護我國產業關鍵技術，維護我國產業競爭力，並守護國家經濟社會安全，也請經濟部與朝野黨團積極協商，早日完成修法程序。

▼經濟部《產業創新發展條例》部分條文修正草案重點。（圖／經濟部提供，下同）

經濟部則表示，為協助產業數位化及低碳化雙軸轉型，協助新創事業募資，強化公司對外投資的同時保護關鍵技術，經濟部擬具產業創新條例（下稱產創條例）部分條文修正草案，共計9條文，相關租稅優惠條文自114年起適用。

經濟部指出，因應產創條例第10條之1將於113年底屆期，以及人工智慧創新應用及節能減碳趨勢，本條文保留智慧機械、5G及資安項目，並另納入AI及節能減碳，有助於引導臺灣百工百業投資相關設備，落實AI化與低碳化雙軸轉型。

經濟部再指，另為配合產業投入智慧化、AI及低碳化等相關設備，申請適用金額上限由10億元提高至18億元，延長優惠至118年12月31日止，可更為貼合產業升級轉型所需。

此外，經濟部提到，而為協助新創事業發展，本次亦同步修正第23條之1與第23條之2，其中第23條之1部分，將有限合夥創投事業的實收出資額門檻從現行3億元降為1億5千萬元，並提高第3年度起投資新創事業須達一定金額或比率，以鼓勵創投事業及早投入更多資金於新創事業。

經濟部說，天使投資人投資新創亦有租稅優惠，第23條之2投資門檻從現行100萬元調降為50萬元，而投資對象為5年內的新創事業，皆可持續獲得資金協助，且天使投資人投入的產業範圍屬國家重點發展產業者，每年可減除金額上限提高到500萬元，以協助新創事業取得資金。

經濟部再說，為保護關鍵技術及維持產業競爭力，第22條修正草案，透過聚焦投資管理範圍，除投資達一定金額應事前申請核准外，另增列投資於特定國家或地區、特定產業或技術等情形亦須事前申請；同時增訂第67條之3中央主管機關配套管理權限，未申請核准實行投資，處新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰，而未改正、停止或撤回投資，處新臺幣50萬元以上1000萬元以下罰鍰。

最後，經濟部強調，本次修正施行後，期可帶動產業升級轉型、推動新創事業發展，更能保護關鍵技術，期望本次修正案送請立法院審議能儘速通過，俾利法案順利實施，形成臺灣產業轉型升級的助力。