傅崐萁攜藍委繞議場　綠委女助理握拳高喊「國民黨毀憲亂政」

記者崔至雲／台北報導

民進黨立委晚間突襲立法院，打破玻璃進入議場，希望藉此阻擋明天將表決的三項法案，國民黨團總召傅崐萁稍早怒轟，民進黨再次用這樣不齒的方式佔據了立法院，真的是鼠輩才會做的事情。發表完畢後，傅崐萁及藍委繞議場一圈，未料途中遇到一名民進黨立委助理手握拳高喊「傅崐萁毀憲亂政」、「國民黨毀憲亂政」，藍委則回，「後台領500塊！博版面！就業博覽會！月領10萬塊」。

傅崐萁表示，今天晚上8點多，執政黨民進黨再次展現高超技能，賊性不改，用破壞門窗方式，如竊賊一般，破壞明天議事進行，國民黨團嚴厲譴責。

▲傅崐萁及藍委現身立法院 。（圖／記者陳煥丞攝）



傅崐萁指出，民進黨執政這麼久，還用這種雞鳴狗盜、見不得光的方式，一堆人躲在裡面，沒有燈光，真的是鼠輩才會做的事情，現在用這種行徑潛入國會，「你們有兒有女嗎？你們的兒女要仿效你們的行徑嗎？」。

傅崐萁提到，這是民意委託的國會議員監督執政，民進黨再次用這樣不齒的方式佔據了立法院，他們要再次譴責，當家者用這樣的方式，「賴清德你反守為攻來指導全國，民進黨用這樣的方式開會，我們國會的準則蕩然無存，國家有什麼尊嚴呢？」。

面對民進黨衝進議場，傅崐萁表示，他們會持續在國會守候，再次奉勸民進黨，若再用暴力方式佔據國會，他們不會同意，「你們這些男、女，在伸手不見五指的地方睡得安穩嗎？國人都看你們在裡面。讓社會來做評斷，國會還可以運作嗎？這就是民進黨執政八年後，還用這樣宵小的作為」。

語畢後，媒體問到，如何抵制民進黨的做法，傅崐萁並未回應，首席副書記長王鴻薇表示，「他們最好守好守滿！不要跑掉！」。隨後傅崐萁則與藍委們繞議場一圈，途中遇到民進黨助理們守在側門，更有一名女性助理高喊「傅崐萁毀憲亂政」、「國民黨毀憲亂政」，藍委諷刺，「哇！這些是什麼人？你們是助理嗎？」、「後台領500塊！博版面！就業博覽會！月領10萬塊」。