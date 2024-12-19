全聯倉儲大火「父子雙亡」　廖姓水電包工頭5人小組全罹難

記者游瓊華、白珈陽、柯沛辰／台中報導

台中市大肚區全聯生鮮倉儲工地19日下午大火，疑似3樓工人焊接火花落入地下室釀災，造成9死7傷慘劇。晚間7點15分，消防人員在3樓夾層尋獲5名男性罹難者，經了解是廖姓水電包工頭帶兒子及3人一起上工，不料整組遇劫，父子倆雙雙命葬火場。

家屬接到消息，立刻沙鹿光田醫院，並悲痛透露一家人住在台中霧峰，51歲廖男及年約27、28歲的姪子都是水電師傅，不料父子兩人一起上工卻遇上意外，遺體都在3樓被找到。

台中市消防局長孫福佑表示，消防人員晚間7點15分在3樓夾層一次找到5名罹難的台籍男子，研判是因所處位置是夾層、現場天花板塌陷嚴重，才導致5人難以逃生。

▲廖姓家屬悲痛表示，51歲弟弟及姪子都命喪火窟。（圖／記者白珈陽攝）

台中地檢署19日深夜表示，地檢署偵辦倉儲營建工地火災重大死傷事故，將與烏日警分局保持密切聯繫，目前已指派主任檢察官蕭擁溱、檢察官周至恒及檢察事務官專責趕赴事故現場，會同司法警察、消防單位蒐證調查、保全證據，以釐清火災發生原因及責任歸屬。

另外，本案共造成9人死亡、7人受傷，犯罪被害人保護協會台中分會已即時啟動關懷機制，由主任委員率領同仁前往關懷家屬，提供法律意見，視需要指派律師協助。為此，台中地檢署也另指派3組檢察官及法師待命，隨時辦理相驗。