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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳思瑤指佔領議場「慎重思考後不得已作法」　場內已開始部署防禦工事

▲▼國民黨立委陳玉珍與綠委爆發衝突。（圖／ettoday攝影中心）

▲國民黨立委陳玉珍與綠委爆發衝突。（圖／ettoday攝影中心）

記者杜冠霖／台北報導

明立法院會中，國民黨將力拼三讀選罷法修嚴、憲訴法及財劃法等三大爭議法案，而在周一國民黨團「委員會封門三分鐘修法」後，朝野對立升溫，院會前夕，大批綠委成功突破駐守在議場外的藍委，破窗搶佔主席台。民進黨團幹事長吳思瑤表示，採取如此激烈議事攻防，民進黨團也經過非常慎重思考，而場內也開始搭起預防工事，防堵可能被國民黨突破，這是不得已選擇。

民團今日發起「討伐傅崐萁」遊行，提出要傅崐萁下台、爭議法案退回委員會等5大訴求。晚間大批民眾不畏冷氣團低溫、自備各式創意標語，頂著寒風也要參加集會，現場有超過1萬民眾聚集，而場外火熱，場內也打得不可開交。

國民黨立委們從17日下午開始排班守夜，藍委羅智強當時強調，國民黨團已經展現決心守護國會，立法院守夜行動開始。國民黨將馬拉松接力守64小時。徐巧芯還裝了淘寶網站上要價人民幣200元的AI感應器防守。國民黨留守藍委防守不力，大批綠委夜襲突圍，已經破窗闖入議場占領主席台，迅速布陣，更不斷接力後送物資，並分兩批人馬守住側門，正門目前仍有國民黨立委把守。

對這起衝突，吳思瑤表示，現在進入議場，在民主殿堂部署、準備，採取如此激烈議事攻防，民進黨團也經過非常慎重思考，看到這麼多民眾冒著低溫、細雨站在街頭守護民主，一定要彰顯全部力量，即便民進黨團是少數、力量不是那麼強大，但信念可以戰勝一切。

吳思瑤指出，今天努力在每個討論議案場域，委員會中心主義，要在內政委員會好好討論選罷法、司法法制委員會辯論憲法訴訟法、財政委員會要討論如何均衡台灣，這些努力都不可得，曾幾何時民主討論如此遙遠，韓國瑜總是在協商時配合傅崐萁、黃國昌，漠視民進黨團意見、沒收民進黨團發言。

吳思瑤強調，不論是委員會討論、朝野協商辯論，甚至院會最後一刻表決發言都會被消音，這樣的攻防是不得已選擇，今天晚上很冷、外面飄著細雨，國民黨還在搭帳棚開同樂會，民進黨作為執政多數，有三次夜宿議場經歷，包含前瞻建設、軍人年改、同婚等，曾幾何時夜宿成為國民黨辦家家酒。

吳思瑤透露，現在議場內還在搭起很多預防工事，防堵可能被國民黨突破，這是不得已選擇，捍衛憲法精神跟民權，謝謝每位為民主發聲的朋友，場外群眾一起為民主守夜，大家都還在部署。

綠委許智傑受訪時則表示，今天下午就接到通知八點到議場，馬上就坐高鐵趕來，到這個節骨眼，還是會想辦法守住，國民黨硬要通過三個惡法，絕不能放任他們亂搞，國民黨團也有可能拂曉攻擊，會盡全力守住，包含裡面也會作部署。

▼民進黨部署防禦工事。（圖／翻攝自Facebook／張宏陸）

▲▼民進黨部署防禦工事。（圖／翻攝自Facebook／張宏陸）
 

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