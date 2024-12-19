Live／民進黨突圍戰1綠委掛彩　鄭天財要綠委全進去「我放火燒掉」

記者杜冠霖／台北報導

明立法院會中，國民黨將力拼三讀選罷法、憲訴法及財劃法等三大爭議修法。國民黨立委甚至17日下午就準備帳篷，宣布夜宿議場大門備戰，要64小時不斷電。但就在周五院會前夕，今（19日）晚間九點左右，場外民團抗議國民黨惡修同時，大批民進黨立委已經突圍殺進議場，讓留守國民黨立委一陣措手不及，綠委陳瑩與藍委陳玉珍推擠過程中受傷，稍早已送醫，為此次衝突第一個掛彩立委，藍委鄭天財則是嗆聲，「你們全部進去啦！進去後我就放火燒掉。」

國民黨立委們從17日下午開始排班守夜，藍委羅智強當時強調，國民黨團已經展現決心守護國會，立法院守夜行動開始。國民黨將馬拉松接力守64小時，守到星期五院會。徐巧芯還裝了AI感應器防守。

但稍早，在藍營留守立委還在聊天時，大批綠委趕到議場，兵分三路用各種方式成功突圍，藍委反應不及，直接被闖入議場，而在第一波推擠中，綠委陳瑩在與陳玉珍拉扯中，負傷退場，稍早已搭乘救護車送醫，藍綠立委現場激動互嗆，鄭天財則是嗆聲，「你們全部進去啦！進去後我就放火燒掉。」

目前現場狀況，議場正門仍由國民黨立委把守，但議場兩個側門則都站滿綠委。

▲國民黨立委陳玉珍與綠委爆發衝突。（圖／ettoday攝影中心）