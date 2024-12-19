快訊／民進黨夜襲「反佔領」議場　蔡易餘指迫不得已：會盡全力守住

記者杜冠霖／台北報導

明立法院會中，國民黨將力拼三讀選罷法、憲訴法及財劃法等三大爭議修法，而在周一國民黨團「委員會封門三分鐘修法」後，朝野對立升溫，院會前夕，大批綠委成功突破駐守在議場外的藍委，成功搶佔主席台。民進黨團書記長蔡易餘受訪時表示，國民黨現在就是要蠻幹到底強修惡法，今天是迫不得已，會盡最大力量守住議場。

國民黨立委們從17日下午開始排班守夜，藍委羅智強當時強調，國民黨團已經展現決心守護國會，立法院守夜行動開始。國民黨將馬拉松接力守64小時，守到星期五院會。徐巧芯還裝了淘寶網站上要價人民幣200元的AI感應器防守。

然而，國民黨留守藍委防守不力，大批綠委夜襲突圍，已經闖入議場更占領主席台，並迅速布陣，而綠營也不斷接力後送物資，並分兩批人馬守住側門，闌尾陳玉珍試圖闖入被擋在外頭，正門目前仍有國民黨立委把守。

蔡易餘受訪時表示，要全力守住，不管怎樣就是努力到底，現在綠委都守在這裡不動。蔡指出，國民黨現在就是要蠻幹到底，強修這三部惡法，毀憲亂政是他們的目的，從這個禮拜的跡象可以發現，國民黨根本是要把國會香港化，會盡最大力量守住議場，不然明天院會很難守下來。

至於是否憂心強勢清場？蔡易餘表示，會全面應戰，做好一切準備。至於場內防守部署部分，蔡也強調，都是最高機密，做一切努力。

蔡易餘直言，一個禮拜時間希望韓國瑜處理禮拜一爭議，「國民黨封鎖委員會不讓我們進去，這匪夷所思，完全超出我們理解範圍，今天是迫不得已，一定要想盡辦法守住議場。」

▼綠委闖入議場，佔領主席台。（圖／翻攝自Threads／黃捷）

▲國民黨立委陳玉珍與綠委爆發衝突。（圖／ettoday攝影中心）