賴清德見文學大獎得主　承諾要讓台灣人在這塊土地永遠自主

▲總統賴清德接見「2024美國國家圖書獎翻譯文學大獎得主—《臺灣漫遊錄》作者楊双子及譯者金翎。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德19日下午接見2024美國國家圖書獎翻譯文學大獎得主—《臺灣漫遊錄》作者楊双子及譯者金翎，恭喜兩位翻譯文學大獎得主獲得美國文學界的最高榮耀，彰顯台灣文學放眼世界的格局和實力。他說，身為台灣的總統，希望可以團結台灣所有人民共同打拚，讓台灣人從此以後就是台灣人，台灣這塊土地是屬於台灣人的，台灣人要在這塊土地上永遠自主、做自己的主人，「這是我們應該要有的目標」。

賴清德致詞時，首先恭喜作家楊双子及譯者金翎的作品，榮獲第75屆美國國家圖書獎。他強調，這是一項非常難得的成就，也是台灣文學作品首次獲得美國文學界的最高榮耀，彰顯台灣文學實力已有國際級的格局與實力。

賴清德指出，《臺灣漫遊錄》描寫兩位女性在台灣的鐵道與美食之旅，反思殖民主義和國族認同的議題，這樣的獨特視角，令人欽佩。

賴清德說，楊双子在得獎時提到，寫這本書的目的是為了回答台灣人究竟是什麼人。他能夠理解，因為台灣數百年來，不斷受到不同民族的統治。他指出，身為台灣的總統，希望可以團結台灣所有人民共同打拚，讓台灣人從此以後就是台灣人，台灣這塊土地是屬於台灣人的，台灣人要在這塊土地上永遠自主、做自己的主人，「這是我們應該要有的目標」。

賴清德認為，台灣文化的內涵其實既深又廣，需要更多人的發掘及創作。期盼未來有更多的文學作品，讓台灣的故事傳播到更遠的地方，讓每一代的台灣人都能在自己的土地上訴說自己的故事、唱自己的歌，獲得國際社會對我們的肯定與尊敬，「大家一起來努力」。

金翎致詞時表示，自己去年八月就在紐約和賴清德見過面，當時賴清德說，作為譯者，她可以成為「king maker」，更網羅傑出的旅美青年人才回台，「所以報告總統，我成了『king maker』，也回來了，謝謝。」

金翎指出，賴清德去年八月過境美國紐約時，曾在青年論壇和八名旅美台灣青年見過面，自己就是其中之一，當時的賴清德還是副總統，蕭美琴還是駐美大使，自己也只是個菜鳥翻譯，如今都走進了總統府，「謝謝台灣讓我們都升級了。」

金翎回憶，賴清德當時對他說，身為作者，金翎或許可以成為「king」，但是萬一無法成真的話，身為譯者也可以成為「king maker」。金翎也呼應賴清德當時談話，「同時您也對我們八個人說：『你們都是我要網羅的人才，通通給我回台灣。』所以報告總統，我成了「king maker」，也回來了，謝謝。」

楊双子致詞則表示，自己書寫是為了回答「台灣人究竟是什麼人」，書寫過去是為了走向台灣的未來。楊双子說，作為一名小說家，她的工作是持續訴說故事，直到虛構的小說有能力改變現實的世界，當15年後的台灣人被問起「台灣人認識自己的國家？認識自己的文化嗎？」他希望台灣人可以回答「廢話，台灣人當然認識台灣文化。」直到目標達成以前，他都會持續書寫下去。