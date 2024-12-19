女警上執勤狂啪6警員！揪同事妻3P、傳自慰片給局長　被解僱獲賠1634萬

▲女警霍爾被爆與6名男警官有染後遭解僱，事後起訴市政府獲賠1634萬。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國田納西州去年爆發「淫亂警局」案，28歲女警霍爾（Maegan Hall）與6名男警官有染，不僅傳裸照色誘男同事，還在執勤期間幫2名同事口交，甚至和同事妻子一起3P，誇張行為曝光後被解僱。事後，霍爾提起聯邦民事訴訟，聲稱自己被同事性侵，而她所在的拉維爾涅（La Vergne）市政府最近同意，支付50萬美元（約新台幣1634萬元）與霍爾達成和解。

據《紐約郵報》報導，在田納西州拉維爾涅警局任職的霍爾，在2022年12月參加派對時，當著眾人的面脫掉上衣，並與至少4名男同事一起泡澡。期間，她還與其中2人到廁所發生性行為，離譜的是，男同事的妻子們當時也在派對上。事後，霍爾對外大肆吹噓她和同事的「不倫關係」，醜聞傳到高層耳中，下令展開調查。

調查發現，霍爾與上司鮑爾（Lewis Powell）和另外2名男警官也曾有過性關係，不僅常常發裸照給男同事、在執勤時為2名同事口交，還和已婚男同事與妻子一起大玩3P。更讓人震驚的是，時任警察局長戴維斯（Burell "Chip" Davis）不僅清楚霍爾與同事間的醜事，還曾與其他同事一同傳閱霍爾的自慰影片。

調查結果出爐後，霍爾被警方解僱，其他幾名涉事的男警員也遭開除，其中包括警察局長戴維斯和霍爾的上司鮑爾。隨後，霍爾提起聯邦民事訴訟，起訴拉維爾涅市政府，聲稱自己被一群男同事性侵。霍爾在訴訟中指出，自她與上司鮑爾展開婚外情後，多名男同事便以此為藉口向她施壓，最終演變為一系列性侵事件。

霍爾表示，儘管她曾拒絕男同事們的無理要求，但最終仍在壓力下屈服。霍爾的代理律師克拉克（Wesley Clark）表示，霍爾的遭遇揭露了菜鳥警員在警局內被物化和剝削的問題。儘管拉維爾涅市否認政府對這起案件負有責任，但市政府最終仍以3比1的投票結果，決定向霍爾支付50萬美元，以達成和解。