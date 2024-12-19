冷氣團發威！他聽同事談8年前「台北冷到下雪」驚呆　一票點頭

▲台灣迎來超強低溫。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

大陸冷氣團發威，中央氣象署今（19日）上午10時42分針對新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣發布低溫特報，今天到明天上午可能有10度以下氣溫。有網友表示，出門上班路上冷爆，但聽到同事說，之前冷到台北平地下雪，驚呼「真的嗎？」底下網友指出，「新北有下霰」、「新竹平地有霰」。

有網友在PTT發文，「當年霸王級寒流平地真的有下雪？」一早出門上班，低溫讓他超有感，不過公司的前輩卻說這不算什麼，「當年霸王寒流台北平地還下雪」，讓他很震驚，「台北平地下雪交通還不炸裂嗎？當年霸王寒流台北平地真的有下雪嗎？」

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貼文一出，網友解釋，正確來說是下霰不是下雪，「好像還有砸過小冰雹」、「那天跑區間車到后里休息，水龍頭結冰」、「中壢也有下霰」、「不算下雪，算冰霰，飄下一些些」、「台北街頭抬頭看看得到霰，但還沒到地面上就化掉了」、「平地我是沒看到，不過200公尺的碧山巖上面就有下雪了」、「平地沒有，但是那種三四百公尺的山還真的有，我爸媽說他們從來沒看過那些山頭變白，就那一次」。

根據氣象局資料，霸王級寒流是指2016年1月23日的一波極端冷氣團，當時全台各地溫度驟降，許多地方出現罕見的降雪或霰現象。台北市當時氣溫一度降至4°C，雖然在低海拔地區降雪的機率極低，但文山區等局部地區確實有報導霰或類似雪的降水現象，甚至吸引民眾爭相目睹並拍照留念。