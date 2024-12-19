放屁不可超過5次？　瑞典路邊告示牌笑翻外國人

▲有網友拍下瑞典路邊告示牌，看到「放屁」兩字讓他笑翻。（圖／翻攝X）

圖文／CTWANT

文字博大精深，同一個字常有不同意思，還會因此鬧出笑話！近日有外國網友拍下瑞典街頭的告示牌，上面寫著「Fart Control」（放屁控制）、「Max Fart 5」（最多放5次屁）笑翻不少人。對此，有瑞典人出面解釋，英文的「Fart」在瑞典語中是「速度」的意思。

綜合外媒報導，一名網友拍下瑞典街邊的告示牌PO在X上，分享他在路邊看到「Fart kontrol」、「MAX FART 5」等告示牌，而「Fart」這個詞在英文中的意思是放屁，但在瑞典語中其實是指「速度」，告示牌的用意是在提醒駕駛人需要遵守速限。

告示牌若用英文翻譯就會變成「放屁控制」、「放屁上限5」，的意思，相當逗趣，貼文一出後讓不少外國網友笑翻，「你得控制一下放屁」、「在這個區域你最多只能放5次屁。如果放多了，他們就會罰你錢」、「我很想知道，放超過5次屁會被罰款嗎」、「丹麥人的導航系統叫做（放屁導航）」、「挪威也有一樣的。」

對此，有北歐居民現身說明，「挪威語也是一樣。在挪威語中，『Fart』也意味著敲擊或撞擊」、「身為瑞典人，我們已經很習慣了。」

延伸閱讀

▸ 高中妹吸毒產生幻覺「徒手自挖雙眼」 失明6年現況曝光

▸ 店員見素顏妹進店「15分鐘後完妝」傻眼！ 網驚訝：真的有人敢用？

▸ 原始連結