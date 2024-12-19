藍營控綠醞釀大罷免　歷屆罷免成案「7成以上國民黨發動」

▲立委林楚茵、王義川、李柏毅，召開「反對全球唯一的荒謬罷免門檻」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

16日上午國民黨立委封鎖立法院內政委員會會議室，三分鐘通過提高罷免門檻的《選罷法》草案，另一案「罷免連署須附身分證影本」的選罷法等爭議法案排入本周五院會議程。綠委林楚茵、王義川、李柏毅及Wecare高雄發起人尹立今（19日）召開記者會，直指「罷免連署須附身分證影本」與「通過票數需大於當選票數」都是全球唯一荒謬，且選罷法修法以來，7次罷免成案有5次是藍營發動，「發動最多報復性罷免的國民黨竟然有臉說罷免浮濫？」

16日藍委在內政委員會強行闖關的《選罷法》草案將罷免通過門檻提高為同意票須大於當選票數，該案將進入一個月協商冷凍期。隔日藍委緊接著在程序委員會，將「要求罷免連署須附身分證影本」排入本周五院會議程。藍營也批評，綠營發起報復性罷免，造成社會不安定。

尹立表示，今天帶著悲憤的心情來打臉國民黨，昨晚朱立倫說台灣罷免過於浮濫是因為門檻比其他國家低，他是在避重就輕，矇騙台灣人民。「從2016修法後全國矚目的罷免案有黃國昌、韓國瑜、王浩宇、黃捷、陳柏惟、林昶佐及謝國樑也總共才七案，而且大多數是國民黨提的，包含當時的罷昌案，發動最多報復性罷免的國民黨竟然有臉說罷免浮濫？」

林楚茵則批評，「本屆國民黨立委上任至今，沒有最荒謬，只有更荒謬。」，他們做了無數反民主的荒誕行徑，用盡各種手段癱瘓政府，阻礙民生福利政策，限縮台灣人民的權益，藍委非常清楚自己的作為不會得到民眾的支持，所以他們害怕民意、害怕罷免，急著提高門檻以保住自己的官位。

王義川直言，傅崐萁昨天在協商講得非常清楚，他們沒有要協商，他們禮拜五就是要讓選罷法強行闖關」。同樣是透過連署成案的公投就沒有要求附身分證影本，附身分證影本的心理門檻很高，而且詐騙集團可以在路邊謊稱收罷免連署，收集到民眾的身分證拿去胡作非為，這種全球唯一的限制只有國民黨想得出來，「他們就是要消滅罷免。」



李柏毅怒轟，高雄人在2020年已經示範過一次，當時罷韓送了40萬份聯署書，法案一旦通過就變成一個城市要40萬個人交出身分證影本罷免才能成案，這等於就是沒收了罷免權，「這就是國民黨的目的。」

尹立表示，今天帶著悲憤的心情來打臉國民黨，昨晚朱立倫說台灣罷免過於浮濫是因為門檻比其他國家低，他是在避重就輕，矇騙台灣人民。「從2016修法後全國矚目的罷免案有黃國昌、韓國瑜、王浩宇、黃捷、陳柏惟、林昶佐及謝國樑也總共才七案，而且大多數是國民黨提的，包含當時的罷昌案，發動最多報復性罷免的國民黨竟然有臉說罷免浮濫？」

尹立指出，檢視包括美國、瑞士、英國、德國、日本及韓國等民主國家的罷免制度，連署階段都不須附上身分證影本，「國民黨的提案是全球唯一的荒謬，將讓台灣淪為國際笑柄，未來罷免再也無法成案。」

