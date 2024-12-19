民眾黨4人遭控折扣碼抽佣　吳子嘉示警8席立委：白營黨團準備團滅

▲由左至右，陳智菡、吳怡萱、許甫、黃瀞瑩17日抵達北檢。（圖／記者劉昌松攝）

記者郭運興／台北報導

北檢持續偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，立院民眾黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩、民眾黨新聞部主任吳怡萱等人遭到約談，傳出恐違反《政治獻金法》轉列被告。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉18日表示，民眾黨幾個小朋友被約談是一個先行指標，折扣碼只有這四人用？檢調下一波要偵查誰？就是民眾黨八個立委，準備團滅民眾黨團。

吳子嘉於節目《關鍵時刻》被問到「為何這個時刻約談民眾黨4位幹部」，他表示，台北地檢署分好幾個層次在處理，第一個層次就是集中火力在柯文哲一人身上，而現在民眾黨這幾個小朋友一起被約談，表示這是一個先行指標。

吳子嘉表示，這四人裡面，一個是民意代表，三個是一般普通黨工，這時候約談他們，代表的意思就是大家認為只有這四人嗎？所謂折扣碼只有這四人用嗎？這就是一個團體行動，所以後面檢調就是準備團滅民眾黨。

吳子嘉認為，檢調下一波要偵查、起訴誰？現在目前誰在跟執政黨搗蛋？就是民眾黨在立法院的八個立法委員，難道黃珊珊沒有用折扣碼去做生意嗎？黃珊珊是柯競選總幹事，一定是有做的，那黃國昌沒有嗎？當然也一定有。

吳子嘉說，現在民眾黨這四人有的話，所有用到折扣碼、碰到木可公司資金的這些人，都違反了政治獻金法、公益侵占的法律，現在麻煩的是立法委員，立法委員在休會期間傳訊比較方便，所以第一波起訴完，第二波就要解決賴清德最頭痛的問題，就是要把民眾黨團團滅。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼民眾黨團。（圖／記者湯興漢攝）