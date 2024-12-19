藍明拚3爭議法三讀！民眾黨支持「罷免連署加嚴」　要綠別散播謠言

▲民眾黨團「勞動部大內宣不手軟 墊付基金都敢花」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立法院預計明（20）日院會排審《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》修法，國民黨團力拚三讀，民團昨（18）晚聚集在國民黨黨部前舉辦「冬季青鳥在台北，濫權立委究責會」，點名批判國民黨立委在立法院濫權，呼籲人民罷免藍營立委。民眾黨團總召黃國昌今（19）表示，民眾黨團將團進團出投票，但也批評民進黨認知作戰，明要審「連署加嚴」的《選罷法》，並非前幾天送出委員會的「提高罷免門檻」版本，而民眾黨團態度是「支持連署程序加嚴、不支持罷免門檻提高」。

針對立院20日將處理《選罷法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》修正草案，藍綠黨團皆祭出甲級動員，恐怕再度爆發激烈衝突，民眾黨團立場為何？黃國昌回應，在立院程序委員會代表民眾黨團的立委林國成，希望排入第一案的法案是「吹哨者保護法」立法草案，不過藍綠2大黨都沒有支持，立法院是合議制，大家也沒有因此看到林國成拔掉麥克風 、行使暴力阻礙委員會進行。

黃國昌表示，民眾黨團有自己的優先順序、法案跟政策立場，以另外一個《財劃法》列為優先法案，過去這幾個月都有負責任跟社會報告過；針對《憲訴法》部分，民眾黨立場是「不可以像當前憲法法庭沒有下限」，民進黨或司法院一直沒有回答，為什麼其他民主法治國家，針對憲法法院要做成決定或做成違憲宣告，出席人數都有門檻限制，但是我國憲法法庭卻可以沒有下限？

黃國昌質疑，如果按照民進黨的標準，其他有設定出席人數門檻的民主國家、其他有做違憲宣告必須要有最低大法官參與人數的國家，是否也都是在癱瘓司法權、毀憲亂政？此政策立場，民眾黨團已說明清楚，而最終版本也會清楚跟社會大眾說明。

至於《選罷法》，黃國昌重申，民眾黨團立場是「不支持提高罷免門檻」，但「支持加嚴連署程序」，加嚴連署程序獲得本黨委託調查的六成民調支持，但民進黨卻持續杯葛、大搞認知作戰，自己18日聽了民進黨立委蔡易餘在內政委員會的發言，「聽了下巴快掉下來」，民進黨持續以假訊息和認知作戰，混淆是非、擾亂輿論。

黃國昌強調，蔡易餘稱先前「提高罷免門檻」版本送出委員會經過協商，20日就要處理，但連基本的《立院職權行使法》規則都不知道嗎？「協商冷凍期是多久？一個月耶！這週五要怎麼處理？根本不可能處理！」

黃國昌說明，20日要處理的是針對「連署加嚴」修法，民進黨現在瘋狂到為此進行政治動員，還不惜散播假訊息、混淆社會認知，民眾黨團立場非常清楚「支持連署程序加嚴、不支持罷免門檻提高」，也請民進黨別再為了政治目的，散播謠言混淆是非。