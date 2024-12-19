風民調／高雄綠營4人領先柯志恩「林岱樺贏最多｣　僅許銘春大幅落後

▲民進黨2026高雄市長可能人選，許銘春、林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

原「台灣指標民調公司｣現改名為「風傳媒民調｣，今（19日）公布2026年高雄市長選舉相關最新民調，針對民進黨可能角逐高雄市長「五虎將｣：綠委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑與勞動部前部長許銘春，與藍營大熱門柯志恩對比；民調顯示，除許銘春外，綠營可能人選都勝過柯志恩，其中林岱樺以32.2%勝過柯志恩27.8%，差距4.4個百分點為候選人中最多。

根據民調數據顯示，若綠營推派賴瑞隆，則賴瑞隆31.5%、柯志恩30.3%，8.1%不投票/投廢票，若與政黨傾向交叉分析，傾向國民黨者：柯志恩80.5%、賴瑞隆8.2%；傾向民進黨者：賴瑞隆71.6%、柯志恩11.7%；傾向台灣民眾黨者：柯志恩48.5%、賴瑞隆9.3%；中間選民：柯志恩27.8%、賴瑞隆11.0%。

若綠營改派林岱樺，則林岱樺32.2%、柯志恩27.8%，8.1%不投票/投廢票，若與政黨傾向交叉分析，傾向國民黨者：柯志恩76.2%、林岱樺13.2%；傾向民進黨者：林岱樺69.8%、柯志恩11.0%；傾向台灣民眾黨者：柯志恩52.0%、林岱樺10.7%；中間選民：柯志恩19.9%、林岱樺15.3%。顯示林岱樺較不受綠營支持者青睞，但更受中間選民及國民黨支持者歡迎。

如果是邱議瑩出馬參選，則邱議瑩32.7%、柯志恩30.4%，9.4%不投票/投廢票，與政黨傾向交叉分析，傾向國民黨者：柯志恩79.6%、邱議瑩11.0%；傾向民進黨者：邱議瑩79.6%、柯志恩6.0%；傾向台灣民眾黨者：柯志恩43.5%、邱議瑩14.8%；中間選民：柯志恩30.0%、邱議瑩8.8%。

若由許智傑參選，許智傑31.3%、柯志恩30.4%，8.9%不投票/投廢票，與政黨傾向交叉分析，傾向國民黨者：柯志恩86.8%、許智傑3.2%；傾向民進黨者：許智傑72.4%、柯志恩9.4%；傾向台灣民眾黨者：柯志恩66.9%、許智傑5.7%；中間選民：柯志恩23.3%、許智傑12.6%。

而前勞動部長許銘春則是唯一會敗給柯志恩者，且是大幅落敗，民調顯示，柯志恩38.7%、許銘春 17.2%，11.8%不投票/投廢票，與政黨傾向交叉分析，傾向國民黨者：柯志恩91.0%、許銘春(無樣本)；傾向民進黨者：許銘春42.7%、柯志恩24.2%；傾向台灣民眾黨者：柯志恩57.8%、許銘春2.7%；中間選民：柯志恩29.5%、許銘春6.6%。

而2026年高雄市長選舉五位民進黨可能參選人，在黨內互比情況下，民調支持度分別為：林岱樺17.8%、許智傑13.7%、賴瑞隆11.8%、邱議瑩9.8%、許銘春0.4%。

與政黨傾向交叉分析，傾向國民黨者：林岱樺31.6%、許智傑12.9%、賴瑞隆7.2%、邱議瑩1.2%、許銘春(無樣本)；傾向民進黨者：賴瑞隆24.0%、林岱樺20.5%、邱議瑩19.9%、許智傑15.9%、許銘春1.0%；傾向台灣民眾黨者：許智傑24.9%、林岱樺15.5%、邱議瑩5.1%、賴瑞隆3.2%、許銘春(無樣本)；中間選民：林岱樺 13.0%、許智傑 9.5%、賴瑞隆 6.7%、邱議瑩5.7%、許銘春0.3%。

此次民調，調查對象為設籍高雄市20歲以上民眾，調查時間為2024年12月15日至17日，抽樣方法是電腦輔助電話訪問（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），依據政府公布的各行政區人口統計資料比率，採分層隨機抽樣方式，於高雄市住宅電話電腦資料庫中抽出電話門號後，再以隨機跳號方式（RDD sampling）替換末兩碼以做為實際撥出的電話門號；民調一共完訪1068人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。