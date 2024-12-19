傳柯文哲為「辭黨主席」聲請解除禁通信　黃國昌：不知細節、無法評論

▲民眾黨團「勞動部大內宣不手軟 墊付基金都敢花」記者會，圖為黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲自9月5日因京華城案遭羈押禁見至今，昨（18）傳出柯向法院聲請解除「通信」禁令，是為了避免黨務空轉，希望能以合法方式送出訊息，正式請辭黨主席。對此，立院民眾黨團總召黃國昌今（19）日表示，民眾黨的黨主席是柯文哲，全黨上下支持柯，但黨團真的不知道相關資料細節，也無法進一步評論。

民眾黨團19日上午召開「勞動部大內宣不手軟，墊付基金都敢花」記者會，黨團總召黃國昌與立委張啓楷、陳昭姿出席。

針對外傳柯文哲為避免黨務空轉，向法院聲請解除通信禁令，希望請辭黨主席，目前有無跟柯委任律師溝通過，以及會不會推選代理黨主席，因為日前傳出柯指定黃國昌當接班人？黃國昌回應，第一，民眾黨黨主席是柯文哲，全黨上下支持柯文哲，現在民進黨政府對柯文哲政治追殺過程中，「黨檢媒一體」結構，傷害的不只是個人，而是台灣民主法治。

黃國昌提及，剛剛記者提到北院證實，雖然不知道證實到什麼程度，但柯文哲跟辯護團隊在目前「黨檢媒一體」追殺中，這些細節訊息，「因為本黨團不是某週刊，我們沒有被檢察官經營到，也沒被法務部經營到，所以相關資訊，我們真的不知道細節，也沒有辦法進一步評論。」

黃國昌強調，對民眾黨而言，目前最重要的是要求民進黨說清楚、講明白，「司法是民進黨追殺政敵工具，還是為人民實現公平正義？」