　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳柯文哲為「辭黨主席」聲請解除禁通信　黃國昌：不知細節、無法評論

▲▼台灣民眾黨立法院黨團召開 勞動部大內宣不手軟 墊付基金都敢花 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團「勞動部大內宣不手軟 墊付基金都敢花」記者會，圖為黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲自9月5日因京華城案遭羈押禁見至今，昨（18）傳出柯向法院聲請解除「通信」禁令，是為了避免黨務空轉，希望能以合法方式送出訊息，正式請辭黨主席。對此，立院民眾黨團總召黃國昌今（19）日表示，民眾黨的黨主席是柯文哲，全黨上下支持柯，但黨團真的不知道相關資料細節，也無法進一步評論。

民眾黨團19日上午召開「勞動部大內宣不手軟，墊付基金都敢花」記者會，黨團總召黃國昌與立委張啓楷、陳昭姿出席。

針對外傳柯文哲為避免黨務空轉，向法院聲請解除通信禁令，希望請辭黨主席，目前有無跟柯委任律師溝通過，以及會不會推選代理黨主席，因為日前傳出柯指定黃國昌當接班人？黃國昌回應，第一，民眾黨黨主席是柯文哲，全黨上下支持柯文哲，現在民進黨政府對柯文哲政治追殺過程中，「黨檢媒一體」結構，傷害的不只是個人，而是台灣民主法治。

黃國昌提及，剛剛記者提到北院證實，雖然不知道證實到什麼程度，但柯文哲跟辯護團隊在目前「黨檢媒一體」追殺中，這些細節訊息，「因為本黨團不是某週刊，我們沒有被檢察官經營到，也沒被法務部經營到，所以相關資訊，我們真的不知道細節，也沒有辦法進一步評論。」

黃國昌強調，對民眾黨而言，目前最重要的是要求民進黨說清楚、講明白，「司法是民進黨追殺政敵工具，還是為人民實現公平正義？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
女魚販本尊曝光！吸金上億落網　身上只剩1萬
快訊／醒吾男「為女網友」砍傷文大生　檢方聲押
快訊／確定了！　詹子賢留兄弟
詐10億男竟在台開戶！　8家銀行已放行
快訊／涉貪案「起訴倒數」！　北檢今再提訊柯文哲
快訊／高雄死亡車禍！　18歲大學生遭輾斃
她生病坐輪椅去Energy簽唱會　等到半夜11點！結果超感人
快訊／瘦了一大圈！　鄭文燦：可見我有多委屈
「最正啦啦隊女神」新家內部曝光！砸380萬裝潢　短今驚：也太

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨嘲諷青鳥集結為求官　時代力量轟：人民會把他們掃進歷史灰燼

龔明鑫率行政團隊離席引藍委爆怒　行政院還原過程

藍營控綠醞釀大罷免　歷屆罷免成案「7成以上國民黨發動」

藍明拚3爭議法三讀！民眾黨支持「罷免連署加嚴」　要綠別散播謠言

民眾黨4人遭控折扣碼抽佣　吳子嘉示警8席立委：白營黨團準備團滅

班班有鮮乳喊卡！各方意見分歧　行政院：下學期起停辦

風民調／高雄綠營4人領先柯志恩「林岱樺贏最多｣　僅許銘春大幅落後

傳柯文哲為「辭黨主席」聲請解除禁通信　黃國昌：不知細節、無法評論

柯文哲聲請「解除通信禁令」為辭黨主席？　吳子嘉曝真實目的

轟綠擋客委會預算！國民黨「烙客語」開記者會　轟民進黨如惡霸

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

中山大學獼猴「闖教室上日文」　同學笑：猴子都你比認真

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

【父愛溢出螢幕】爸下班趴床邊看女兒　還偷偷牽小手

國民黨嘲諷青鳥集結為求官　時代力量轟：人民會把他們掃進歷史灰燼

龔明鑫率行政團隊離席引藍委爆怒　行政院還原過程

藍營控綠醞釀大罷免　歷屆罷免成案「7成以上國民黨發動」

藍明拚3爭議法三讀！民眾黨支持「罷免連署加嚴」　要綠別散播謠言

民眾黨4人遭控折扣碼抽佣　吳子嘉示警8席立委：白營黨團準備團滅

班班有鮮乳喊卡！各方意見分歧　行政院：下學期起停辦

風民調／高雄綠營4人領先柯志恩「林岱樺贏最多｣　僅許銘春大幅落後

傳柯文哲為「辭黨主席」聲請解除禁通信　黃國昌：不知細節、無法評論

柯文哲聲請「解除通信禁令」為辭黨主席？　吳子嘉曝真實目的

轟綠擋客委會預算！國民黨「烙客語」開記者會　轟民進黨如惡霸

羅志祥睽違2年返花蓮開唱！　蕭煌奇跨年也在這：非常榮幸

高利息吸金上億落跑！落網身上只剩1萬　神鬼女魚販長相曝光

《刀劍神域》3D手遊維修一整年重啟服務　玩家：竟然還有呼吸

羅漢果湯主四神粉湯圓！林內福德宮以養生之道慶冬至

國民黨嘲諷青鳥集結為求官　時代力量轟：人民會把他們掃進歷史灰燼

狄鶯槓孫安佐媽寶說 爆跟孫鵬日本「發酒瘋」真相

龔明鑫率行政團隊離席引藍委爆怒　行政院還原過程

詹子賢5年約續留母隊？兄弟：有信心尋求最佳結果！

快訊／醒吾男「為女網友」持菜刀砍傷文大生　檢方聲押

AV女神小宵虎南來台「酒精中毒急送醫」！　親吐內幕道歉了

回家看到「陌生女子」在床上　男友被整傻眼：妳是哪位...?

政治熱門新聞

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

6千人國民黨部抗議　藍營嗆：面試大會

青鳥集結國民黨部前抗議　藍營升起氣球「民進黨求職博覽會」

鄭文燦出庭發言全文曝！

陳智菡稱賣小物非政治獻金　他提1疑點

澄清湖棒球場要擺脫孤島　高市府比照美日職棒園區：改造鳥松鳳山

他代理徐欣瑩當召委！綠委大怒衝主席台　內委會又陷空轉中

國民黨架音響嘲諷青鳥「來面試」、「像瘋子」　主辦批民主之恥

海鯤號6億預算通過　藍委堅持刪後續艦「有作戰需求再來編也行」

稱「青鳥集結的追星人是瘋子」？　謝克洋反擊：民進黨講不贏就抹黑

曝民眾黨六都支持度剩不到10％　黃揚明：要說谷底恐怕言之過早

民眾黨4人遭控折扣碼抽佣　吳子嘉示警8席立委：白營黨團準備團滅

柯文哲聲請「解除通信禁令」為辭黨主席？　吳子嘉曝真實目的

卓榮泰：明年科技預算1965億

更多熱門

相關新聞

藍明拚3法三讀　白支持「罷免連署加嚴」

藍明拚3法三讀　白支持「罷免連署加嚴」

立法院預計明（20）日院會排審《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》修法，國民黨團力拚三讀，使民團昨（18）晚聚集在國民黨黨部外，抗議藍惡修《選罷法》、院會將闖關《憲訴法》。民眾黨團總召黃國昌今（19）表示，民眾黨團將團進團出投票，但也批評民進黨認知作戰，明要審「連署加嚴」的《選罷法》，並非前幾天送出委員會的「提高罷免門檻」版本，而民眾黨團態度是「支持連署程序加嚴、不支持罷免門檻提高」。

民眾黨4人遭控折扣碼抽佣　吳子嘉示警8席立委：白營黨團準備團滅

民眾黨4人遭控折扣碼抽佣　吳子嘉示警8席立委：白營黨團準備團滅

柯文哲聲請「解除通信禁令」為辭黨主席？　吳子嘉曝真實目的

柯文哲聲請「解除通信禁令」為辭黨主席？　吳子嘉曝真實目的

曝民眾黨六都支持度剩不到10％　黃揚明：要說谷底恐怕言之過早

曝民眾黨六都支持度剩不到10％　黃揚明：要說谷底恐怕言之過早

陳智菡稱賣小物非政治獻金　他提1疑點

陳智菡稱賣小物非政治獻金　他提1疑點

關鍵字：

民眾黨黃國昌柯文哲京華城

讀者迴響

熱門新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

變態斗內要求「鞭打胸部」　女直播主慘叫求饒

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

林襄回應黃小柔發文了

林襄、林穎樂同車Vicky！尷尬畫面曝

醒吾男砍文大生　全因沒見過的女網友

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」

「40歲↓平均存款數字曝」！23.4%的人零存款　

高中妹吸毒瘋了「徒手挖出雙眼」

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面