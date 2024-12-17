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社會 社會焦點 保障人權

為郭台銘連署每人200元賄賂選民　屏東里長繳50萬獲判緩刑定讞

▲▼最高法院外觀,最高法院示意圖,最高法院2023年新外觀。（圖／記者吳銘峯攝）

▲屏東某里長為了郭台銘連署案賄選，最高法院將他判處緩刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘，為了參選總統，去年發動連署。當時屏東市無黨籍的豐榮里長邱國江，私下找友人協助，以每人200元的代價，收買選民繳交連署書或提供身分證影本，總計收集25份連署書。案經檢調單位查獲提起公訴，一二審均判刑1年2月、緩刑3年，並須支付國庫50萬元。全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。

郭台銘去年8月間宣布參選總統，由於他不是政黨推薦，依法在公告的45日內，取得有投票權人的連署，預計門檻為28萬人以上。由於郭台銘聲勢高漲，全國各地都有許多人積極投入連署，也因此不少有心人，藉此影響連署結果，導致全國各地都有不少因本次連署而被起訴的案件，本案即為其中的一件。

屏東市豐榮里長邱國江在去年9月間，為了協助郭台銘連署成功，他私下向吳姓、張姓2名友人向選民交付空白連署書，並承諾以每位選民200元的代價，讓2人向其他選民蒐集連署書，總計收集25分。檢調單位掌握線報，去年11月間將3人帶回後聲請羈押，法院裁准邱、吳2人收押，張姓友人則獲得交保。全案偵查終結後，檢方依照違反《正副總統選舉罷免法》規定，提起公訴。

法院審理時，邱、吳2人均坦承犯案，一審屏東地院認定有罪，將邱男判處有期徒刑1年2月、併科罰金120萬元，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應向公庫支付50萬元，及接受法治教育3次，褫奪公權3年。吳姓友人則獲判有期徒刑1年，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並向公庫支付12萬元，及接受法治教育3場次。褫奪公權2年。

上訴二審，高雄高分院也維持原判，全案再上訴第三審，最高法院審理後，認為原審判決認事用法並無違誤，17日駁回上訴，全案定讞。

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