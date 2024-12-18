八仙塵爆正妹59％三度燒傷手腳疤痕攣縮　二審判保險公司賠300萬

▲八仙塵爆案中一名傷者，獲得高院判決保險公司賠償300萬元（《ETtoday新聞雲》資料照）。

記者吳銘峯／台北報導

發生在2015年6月間的八仙水上樂園粉塵爆炸案件，年僅19歲的正妹王姓女子因此受有體表面積50至59％之三度燒傷、手指腳指疤痕攣縮。王女提出民事訴訟，向當時投保的和泰產險公司求償300萬元。一審全數判准，案經上訴，高等法院18日二審也駁回上訴，仍判准賠償300萬元。可上訴。

本案起源於2015年6月27日晚間8時許，由「玩色創意國際有限公司」與「瑞博國際整合行銷有限公司」所舉辦的「Color Play Asia—彩色派對」活動，地點選在八仙樂園抽乾的游泳池「快樂大堡礁」園區。但因以玉米澱粉及食用色素所製作之色粉引發粉塵爆炸燃燒，現場瞬間燒成火海。由於參加活動的多為青年人，在大火瞬間燃燒下，數百人均被燒傷。陸續送醫治療，至今15死484輕重傷。案發後檢警歸責於活動負責人呂忠吉，僅對呂1人提起公訴，呂忠吉最後遭判刑5年定讞，已於2023年7月間出獄。

傷者則陸續透過法律程序請求賠償。其中當時年僅19歲的正妹王姓女子當時全身受到69％之燒傷，其中50至59%為三度燒傷、手指腳指疤痕攣縮，痛不欲生。她起訴求償778萬餘元，另外她的父母也分別求償100萬元，要求八仙公司與呂男及其2公司連帶賠償。最後法院判決呂忠吉需負擔賠償 632萬3277元確定。但因呂男根本沒有資力，無法清償，這筆錢根本拿不到手。

王女再向當時承保本案公共意外責任險的和泰產險公司求償，由於當時和泰公司與活動單位簽下的保單約定，每一個人體傷責任之保險金為300萬元，因此王女依照《保險法》規定，請求和泰產險給付300萬元。

法院審理時，和泰產險主張公司與活動單位簽約，並非與王女簽約，即便發生保險事故，理賠的對口單位應該也是活動單位，而非直接給付給王女。但一審法院根據《保險法》責任保險中第三人直接請求權的規定，全數判准。和泰產險上訴第二審。

高等法院二審審理後，於18日宣判，高院採信一審觀點，駁回和泰產險的上訴，仍認定和泰產險必須給付300萬元。