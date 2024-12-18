被封「F4戰狼天團」　陸委會發言人不認同

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會18日舉行例行記者會，有記者在提問時稱陸委會主委邱垂正、發言人梁文傑、海基會董事長吳豊山、秘書長羅文嘉4人是「F4戰狼天團」。對此，梁文傑表示，他不認為自己是戰狼，因為他就是做發言人的工作，像是國人被捕的事，這是必須要講的，「兩岸關係要大家來共同維護，但不能讓台灣『吞忍』。」

記者提問時表示，從賴政府執政以來，海陸兩會的首長，包括陸委會主委邱垂正、發言人梁文傑，還有海基會董事長吳豊山、秘書長羅文嘉，隔三差五發新聞稿、上節目受訪，竭盡所能發表由綠營脈絡所建構的兩岸觀點，「4位官員的發言能量之豐沛，堪稱海陸兩會的『F4戰狼天團』，不知發言人有沒有評估，發言風格對兩岸互動有沒有加分效果？」

▼陸委會主委邱垂正（右）、海基會秘書長羅文嘉（左）。（圖／記者屠惠剛攝）



梁文傑聆聽提問時，最開始的表情較為凝重，但一聽到「F4戰狼天團」，就忍不住笑出聲來，他回應，「你說我是戰狼，這個我不認同，因為對我來說，我做發言人就是做發言人的工作。」

梁文傑也進一步舉例，他說，3名一貫道道親在大陸被捕的事情，對我方來說，是必須要講的東西，因為如果不講，好像對方就可以「隨心所欲」，我方就只能偷偷含淚接受，這是做不到的。

梁文傑並提到，中共前幾天在台灣四周集結了非常多的軍艦，雖然他們沒宣布演習，但集結軍艦是事實，而且是非常大規模，「這個事情我們也不可能不講。」

梁文傑強調，兩岸關係要大家共同來維護，但是不能讓台灣「吞忍」，有事情發生就要講，這是政府的基本立場。

▼海基會董事長吳豊山。（圖／記者蔡紹堅攝）

