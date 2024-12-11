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雙城論壇獲「暫時同意」　北市府：陸委會也認可兩岸交流應繼續

▲▼台北市政府發言人殷瑋受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市政府發言人殷瑋受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北上海雙城論壇預計17日登場，但由於解放軍近日在台灣周邊大規模行動，傳出審查結果可能生變；陸委會副主委梁文傑11日表示，同意上海訪團來台出席雙城論壇，但若中共施壓情勢持續惡化，北市府會配合中央決定，隨時延後活動。對此，台北市政府發言人殷瑋回應，有看到陸委會記者會的決定，這也是陸委會認可北市府堅持，兩岸城市交流應繼續。

台北市長蔣萬安11日下午4時出席「全國好人好事代表表揚大會-八德獎頒獎典禮」活動，同時間陸委會副主委梁文傑正在進行臨時記者會，說明雙城論壇舉辦事宜，但蔣萬安原訂待到下午4時30分，想不到卻臨時在4時8分就離開活動會場。

梁文傑宣布同意上海訪團來台參加雙城，但若中共施壓持續惡化，會隨時延後活動後，台北市政府發言人殷瑋接受媒體訪問。殷瑋表示，雙城論壇是行之有年的兩岸間官方對話平台，今年是第15屆，只要「雙城好、兩岸好」這樣目標不變，持續秉持對等尊嚴、善意互惠原則進行交流，交流總比不交流好，增加了解總比增加誤解好。

殷瑋提及，有關注到陸委會記者會的決定，「我們覺得這也是陸委會認可台北市政府的堅持，兩岸之間這樣的城市交流應該繼續下去。」

但面對梁文傑稱，若狀況惡化，北市府要配合中央隨時停止活動，這事先有無跟中央溝通好？且陸委會未交代「狀況惡化」定義？殷瑋回應，北市府一直以來的態度非常明確，就是把相關申請送到中央，歷年來都是如此，中央核准後就照核准期程進行。

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