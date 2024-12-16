陸委會：從未對參加雙城論壇人士「查水表」

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

「雙城論壇」舉辦在即，傳出與會人員擔心遭到政府「查水表」。對此，陸委會16日表示，過去以來政府從未對參與論壇或出席午晚宴等各界人士所謂「查水表」等，呼籲相關人士等不要惡意放話，破壞交流本身所須的外在和諧氛圍，及政府致力營造兩岸良性互動的努力。

陸委會提到，政府在當前兩岸情勢仍舊嚴峻，中共持續對台文攻武嚇及國際社會關切台海和平之際，仍釋放最大善意，積極促成「雙城論壇」順利舉辦，「本次上海訪團專案申請，係在整體情勢通盤考量下，依照『關聯性、專業性與必要性』原則進行審查。」

對於上海市台辦主任金梅申請來台被拒，陸委會指出，國台辦今年6月公布「懲獨22條」並設立舉報專線等極不友善的行為，已嚴重影響兩岸正常交流及我民眾赴陸人身安全，於是我方對中共涉台系統重要官員來台均嚴格審查，政府審查標準一致；例如，「雙城論壇」與「兩湖論壇」都前後一致，若台辦主任要求來台須與本會或海基會會面溝通，此前也有處理案例，但很遺憾本次上海市台辦方面予以拒絕。

對於媒體團申請來台未獲核准，陸委會說，近期以來政府未有核准任一中國大陸媒體團來台，且本次市府與訪團同意聲明書的在台「三不一低調」（包括同意不接受媒體專訪與全程保持低調）等原則，上海媒體團來台與論壇舉辦的關聯性及必要性並不高，且中共所有媒體都是黨的宣傳單位，此事根本無涉新聞自由，「何況目前陸媒已有駐點記者8家12人，可充分進行採訪事宜。」

陸委會強調，「雙城論壇」辦理在即，希望台北市政府與中央政府配合，讓論壇順利舉行。

此外，陸委會還提到，「過去以來政府從未對參與論壇或出席午晚宴等各界人士所謂『查水表』等，呼籲相關人士等不要惡意放話，破壞交流本身所須的外在和諧氛圍，及政府致力營造兩岸良性互動的努力。」