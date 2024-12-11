上海訪團102人誰要補件？　北市府喊話陸委會明確說明

▲台北市政府發言人殷瑋受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北上海雙城論壇將於17日正式登場，上海市副市長華源在內的102人將抵台，但傳出陸委會恐因中共軍事威脅喊卡；陸委會11日回應，同意上海團來台出席雙城論壇，但若中共施壓情勢持續惡化，將隨時延後活動，且訪團102人還有部分要補件。對此，台北市政府發言人殷瑋回應，中央未明確說誰要補件，相信中央會有說明。

台北市長蔣萬安11日下午4時出席「全國好人好事代表表揚大會-八德獎頒獎典禮」活動，同時間陸委會副主委梁文傑正在進行臨時記者會，說明雙城論壇舉辦事宜，但蔣萬安原訂待到下午4時30分，想不到卻臨時在4時8分就離開活動會場。

而當梁文傑宣布，同意上海訪團來台參加雙城，但若中共施壓持續惡化，會隨時延後活動後，台北市政府發言人殷瑋於下午4時35分接受媒體訪問。

針對梁文傑稱102人名單沒有全數通過，有些要補件，會不會覺得變相被卡？殷瑋回應，如果大家都很強調「對等尊嚴」，那去年北市府赴上海的規模，跟現在上海方申請的規模，如果能夠有對等的話，「我們當然認為是最好的狀況。」

殷瑋強調，更進一步來說，目前中央還沒有明確說誰要補件，剛看到陸委會記者會中，媒體也有幾次追問，但陸委會好像沒明確答案，「相信中央會有更明確說明」。

關於梁文傑稱辦14次雙城後，中共野心沒變、侵擾台灣動作變本加厲，一手交流一手武嚇策略，讓他們覺得很多所謂交流會增進互相理解，改變不了中共的本質和目標？陸委會今天核准放行的態度，說明陸委會也覺得應該要有「和諧的環境」，應該透過交流對話促進彼此間理解，前後之間比對，相信各界也有評論，而北市府則感受陸委會認可北市府對交流的堅持。

殷瑋指出，陸委會存在的目的，其實包含促進兩岸間對話交流，這包括官方與非官方層面，特別是現在官方對話平台剩下寥寥無幾的情況下，這更顯重要，相信全台人民都看得很清楚，且從中央到地方，大家都認可台灣民主韌性，「在這樣的交流時刻，我們覺得台灣人民都會很有信心才對，也希望擁有准駁權的機關，在這件事情上，跟我們一樣是有信心的。」