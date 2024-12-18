民進黨佔主席台癱瘓內政委員會　徐欣瑩突襲宣布延會到晚間12點

▲立院民進黨團今佔領內政委員會，召委徐欣瑩到場宣布延長開會，引發綠委大聲抗議 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨籍內政委員會召委徐欣瑩16日僅花3分鐘就強行初審通過選罷法的「+1」條款，引發民進黨不滿，今（18日）佔領內政委員會主席台。民進黨書記長蔡易餘下午痛批，院長韓國瑜16日稱要調查，但立法院議事處已把調查報告寄出，後續將由徐欣瑩擔任協商會議主席，等於要硬推選罷法。隨後徐突然現身委員會，宣布延長開會時間到晚間12點，引來現場綠委高分貝痛批。

民進黨書記長蔡易餘說，剛剛看到立法院議事處的發文，發文日期是12月17日，但是他們今天上午才收到，「國民黨是不是強迫議事人員，不理會韓國瑜院長在禮拜一於會客室講會調查這件事，結果根本沒有調查，就呼攏我們」，更誇張的是立法院議事處把調查報告寄出，「依立法院行使法，由國民黨團召集協商，由徐欣瑩擔任協商會議主席」，等於選罷法又往前一步。

蔡易餘說，黨團在這邊說禮拜一會議的議事錄是無效，但國民黨更過分，韓國瑜本身就是最大的鷹派，立法院長是大家長、要主持公道，立法院少數黨沒辦法進來開會，完全漠視。然後這個審查報告就由議事處發給各政黨團，說接下來要召開朝野協商，協商完後，就是想要在禮拜五二讀、三讀。

「選罷法說要大於當選門檻，這有道理？」蔡易餘直言，每一次選舉都是獨立的，立委連任的時候有規定當選票要多於上一次？這很明顯的例子，沒收罷免權。

蔡易餘說，禮拜五還要過財劃法把中央財政弱化、憲訴法要癱瘓國家司法權，「事實上國民黨就是要癱瘓台灣、讓台灣香港化，讓中國不費一兵一卒就能侵略台灣，國民黨根本就是中國在台灣最大協力者，最大亂源」。

蔡易餘痛批，韓國瑜院長完全漠視民進黨團提出的訴求，下午4點怎麼協商？把這案排在第7案，還沒協商但是審查報告都送出了，「國民黨就是要硬推嘛，都在騙台灣人民，真的是表達最大抗議」。

「任何人都不能把立委關在門外讓他不能進來發言講話，封鎖國會的事只有國民黨幹得出來。」蔡易餘指出，內政委員會審查表定時間到2點，4點協商的時候，黨團一定會到現場對韓國瑜表達最嚴厲的抗議。今天確認議事錄一點意義都沒有，因為審查報告都出去了，可以排協商了、禮拜五就能處理，根本就是惡搞要硬推，對人民的權利不討論直接封鎖，這樣要硬推，黨團表達最嚴厲抗議。

在下午1點50分左右，國民黨立委徐欣瑩在同黨立委包圍下現身內政委員會，拿著自備的麥克風宣布「開始開會，宣布延長開會時間到12點」。但自徐一現身，民進黨隨即高分貝嗆聲，導致現場一片混亂吵雜，現場沒有人聽到徐喊了什麼，台上的綠委也怒嗆，「剛剛沒聽到」、「就是違法，自言自語什麼沒人聽到」，蔡易餘還說，徐欣瑩召委在一群立委包圍下，進來隨便不知道喊什麼東西就跑了，「要開會就來啊、到台上啊」。

▲內政委員會召委徐欣瑩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲「內政委員會」會議時間延長到晚上12點。（圖／記者陳家祥攝）