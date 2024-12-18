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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直擊／藍委徐欣瑩喊延長開會後神隱　被抓包人在立院美容部洗頭

▲▼國民黨團記者會 徐欣瑩等立委 內政委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐欣瑩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨籍內政委員會召委徐欣瑩16日封門阻擋綠委、白委、官員、媒體進入會議室，僅花3分鐘就強行初審通過選罷法的「+1」條款，引發民進黨不滿，今（18日）佔領內政委員會主席台，拒絕確認議事錄。下午時分，徐欣瑩則現身委員會，違反議事規則用自備麥克風宣布延長開會到晚間12點，隨即消失。後也被目擊到，徐欣瑩人在立院美容部洗頭，更不滿表示，「發言好冗長，2點開到現在都沒進入正題」、「目的是投票，討論什麼浪費時間。」

今內政委員會議事錄指16日被擋在門外的綠委缺席、白委請假，引爆綠營不滿，佔領內政委員會主席台拒絕確認議事錄，藍委林思銘受訪則表示，「禮拜一的會議了，就翻頁。」藍綠雙方爭執不下。

綠委蘇巧慧直言，週一委員會沒有其他黨委員、沒有行政部門官員、沒有記者、沒有任何人進得去，國民黨還好意思要確認這種無效議事的議事錄？過去立法院開會，各黨派進行議事攻防，但從來沒有一次是把不同黨派立委擋在門外通過自己想過的法案，如果國民黨可以用這種反民主的方式通過選罷法，以後立法院院會都由國民黨自己關起門來開就好了。

綠委黃捷也痛批，民進黨立委被人牆擋在外面、被迫無法簽到，「現在謊稱我們沒出席？睜眼說瞎話，國民黨真的把正式會議當玩笑！嚴正抗議會議無效！議事錄應不予確認！」

後藍綠膠著下，委員會議事停擺，直到下午，召委徐欣瑩突然在藍委陪同下現身，違反議事規則用自備麥克風宣布延長開會到晚間12點，隨即消失。

由於國民黨團正在議場門口紮營備戰周五院會攻防，也有綠委拉開窗戶，向議場門口的藍委喊話回委員會開會，黃捷就向留守的牛煦庭喊話，現在是上班時間回來開會，現在會議狀態不是延長到12點嗎？「別再露營了。國民黨沒有一個立委在委員會，牛煦庭還在露營，薪水小偷嗎？」

牛煦庭則笑回，主席台還我們就開會，不要佔著主席台又要叫別人開會，這樣不對喔？我在這裡等你們離開主席台，不要霸凌召委、不要霸凌議事人員，讓出主席台。

兩人遙相對望、你一言我一句吵得不可開交。而此時，消失的召委徐欣瑩則被目擊到，人在立院美容部洗頭，對於綠營質疑，徐表示，發言好冗長、我們在的目的是投票表決，「討論什麼浪費時間。」

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