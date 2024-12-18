快訊／青鳥集結抗議藍封門修選罷法　民進黨將號召民眾到立法院

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院16日排審提高罷免門檻的選罷法修正草案，爆發封門修法爭門，並預計20日院會排審《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》修法，國民黨團要力拚三讀，對於修法亂象，有民團號召「冬季青鳥在台北」集會行動，今（18日）晚間首場陳抗活動就要在國民黨部外集結，國民黨放話「我們也會讓他們玩很開心。」民進黨則表示，現在國會中所發生的，已經超越政黨競爭，本黨會跟公民團體一起挺民主，呼籲全國理性人民，到立法院表達立場跟態度，捍衛並守護台灣民主。

國民黨內政委員會召委徐欣瑩16日排審提高罷免門檻的選罷法修正草案，當時國民黨立委一早搶先占領主席台，並將綠委、白委、官員及媒體擋在門外，僅花3分鐘便宣布初審通過。

林右昌表示，最近大家都非常關心禮拜一國民黨用暴力阻擋他黨立委進入委員會、關門修法，很多民眾都覺得不可思議，台灣政治史上從未發生，對於國民黨行為，嚴正要求國民黨主席負起政治責任、公開道歉，目前沒有看到國民黨任何表示。

林右昌指出，國民黨一意孤行，準備週五送出最具爭議的選罷法、財劃法跟憲訴法要強渡關山，這是台灣民主嚴峻時刻跟危機，明後天公民團體發起相關行動，本黨表達嚴正立場，會跟公民團體一起挺民主，現在國會中所發生的，已經超越政黨競爭。

林右昌也呼籲全國理性人民，到立法院表達立場跟態度，捍衛並守護台灣民主。

據轉述，民進黨主席賴清德也在中常會上表示，民主是台灣珍貴資產、得來不易，從專制黑暗時代走到現在，是許多人犧牲奉獻結果，民主守成是朝野各政黨要共同努力的事情，立法院議案審查應該尊重民主程序，朝野應該有更多時間跟空間協商，這才是真正民主之道，才能彰顯民主價值。

