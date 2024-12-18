搭載台灣衛星！　日本民間火箭發射升空失敗

▲日本太空新創公司SPACE ONE開發的小型火箭KAIROS 2號機18日上午發射升空。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本太空新創公司SPACE ONE的小型火箭KAIROS 2號機18日上午發射升空，搭載5個小型衛星，其中包括台灣國家太空中心（TASA）研發的教育用衛星，但在上升過程出狀況，未能實現把衛星送入軌道的目的，宣告發射失敗。

共同社報導，小型火箭KAIROS 2號機當地11時（台灣上午10時）在和歌山縣串本町民用火箭發射場「Space Port紀伊」發射，但升空後不久就出狀況，判定任務難以完成，採取中斷飛行措施。依據海岸警衛隊的說法，目前未接獲火箭殘骸落海造成人員受傷的通報。

▲KAIROS 2號機18日發射失敗。（圖／達志影像／美聯社）

KAIROS 2號機是日本第一枚擁有「自律飛行安全」功能的火箭，全長約18公尺、重量約23公噸，使用固體燃料，搭載台灣國家太空中心、札幌市與京都府企業等5個小型衛星。「KAIROS」2號機原定14日進行發射，2次因強風延期，直到今日才正式發射，但最終失敗收場。

今年3月，KAIROS 1號機發射失敗，電腦判定偏離預定路線啟動自毀程序，升空後不久便爆炸。據了解，此次失敗是因為火箭推進力計算錯誤造成。