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台灣男子赴日本飛驒山脈登山失聯　警方搜救中

▲▼ 日本飛驒山脈。（圖／翻攝自維基百科）

▲根據高山警察署說明，失聯男子11月26日抵達日本，隔天告知家人「明天要去槍岳登山」，隨後失去聯繫。圖為日本飛驒山脈。（示意圖／翻攝自維基百科）

文／中央社

日本岐阜縣高山警察署昨天宣布，一名31歲台灣男子在高山市奧飛驒溫泉鄉神坂地區的飛驒山脈攀登標高3180公尺的槍岳，但未照原定時間下山且失聯，警方已展開搜救。

飛驒山脈橫跨富山縣、岐阜縣、長野縣、新潟縣，又稱北阿爾卑斯。

「岐阜新聞」報導，這名男子原定本月9日下山卻失聯，高山警察署研判他可能遇到山難，岐阜縣山岳警備隊10日上午開始搜救。

根據高山警察署說明，失聯男子11月26日抵達日本，隔天告知家人「明天要去槍岳登山」，隨後失去聯繫。

根據這名男子提出的登山申請，他的行程是於11月28日從新穗高溫泉地區入山，途中經過槍平小屋、槍岳山莊、南岳、槍岳，最終回到新穗高溫泉地區。

與這名男子有關的人士本月9日向長野縣警方通報此事。

這名男子身高165公分，體型偏瘦，留著短髮，身穿紅色夾克和黑色長褲。（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）

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