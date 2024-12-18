北韓士兵估數百死傷！　美官員：涵蓋各種軍階

▲北韓士兵在俄羅斯庫爾斯克（Kursk）地區與烏克蘭軍隊作戰。（圖／翻攝自X／@ZelenskyyUa）



記者張方瑀／綜合報導

美國高階軍事官員透露，北韓部隊在俄羅斯庫爾斯克（Kursk）地區與烏克蘭軍隊作戰，已造成數百人死傷，且死傷者涵蓋各種軍階的士兵。

綜合外媒報導，北韓已經派遣數千名士兵支援俄羅斯的戰爭行動，其中部分被部署到庫爾斯克邊境地區戰場，美國匿名高階軍事官員透露，「我們最新估計，北韓（DPRK）部隊已經有數百人傷亡。」

官員指出，傷亡範圍從輕傷到戰死（killed in action），且死傷者涵蓋各種軍階的士兵，「他們並不是經驗豐富的戰鬥部隊，也沒有上過戰場，這可能是他們在烏克蘭部隊手下死傷慘重的原因之一。」

美國五角大廈發言人、空軍少將萊德（Pat Ryder）在16日時表示，北韓士兵上週在庫爾斯克地區投入戰場，「我們有跡象顯示，他們出現了傷亡，包括陣亡和受傷的士兵。」

烏克蘭軍事情報機構也指出，上周末至少有30名北韓士兵在庫爾斯克的前線陣亡或受傷；目前北韓士兵也僅部署於俄羅斯領土內。

烏克蘭軍事分析家、前指揮官梅爾尼克（Oleksiy Melnyk）表示，北韓派遣的士兵人數相對較少，但如果俄羅斯為了報答北韓的幫助，向其提供任何先進技術，後果可能非常嚴重，「他們只是在試水溫，看看西方的反應會是什麼。」