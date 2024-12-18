吳郭魚漲18%！黃金鯧、蝦子價格平穩　漁業署：年節供應無虞

▲漁業署推出3款春節水產禮盒。（圖／漁業署提供）

記者楊惠琪／台北報導

農曆年將至，民眾開始採買年貨，農業部漁業署今推出3款年節禮盒，最低只要399元起。因應年節需求大增，漁業署預估，依照往年經驗，水產品價格漲幅約1成，今年因漁獲量豐富，各類魚種漲跌互見，大致維持往年價格水準，只有吳郭魚漲18%最多，黃金鯧和蝦子價格跟去年同期差不多。

農業部漁業署今宣布和9家漁會及漁產業者，推出3款年節禮盒組，有1500元的「年節冷凍禮盒」，內含龍虎斑、黃金鯧、海水白蝦、鱸魚、透抽及虱目魚肚等；999元的「銀髮樂齡禮盒」有虱目魚精、石斑魚精及鯖魚精；以及399元的「海饗吃零嘴箱」，可一次吃到蘇澳區漁會嬌澳蝦餅、彌陀區漁會思慕魚薯薯、南市區漁會鱻味餅，以及永安區漁會龍膽石斑丁角。

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農業部次長黃昭欽表示，今年年節水產品需求量預期會增加，但從各地區漁會回報的漁獲量非常好，整體價格大致維持往年水準，國產養殖水產供應無虞，海撈則要看每天的漁獲狀況。

漁業署副署長陳建佑指出，依照往年經驗，年前水產品需求大增，大約會有1成漲幅，今年預計也是會有1至2成漲幅，各類魚種漲跌都有，像是過年常用的黃金鯧、蝦子價格略降，吳郭魚漲幅較為明顯。

根據漁業署統計，目前魚市場整體行情較去年同期跌幅0.3%，漲幅最高的是吳郭魚18.1%，其次是午仔魚3.8%、石斑魚類3.7%，跌幅較多的則是黃蠟鰺13.3%，其次為白蝦10.6%、虱目魚9.2%。

漁業署說明，水產品易受氣候及國外市場價格連動影響，偶有季節性價格波動。農曆春節前因消費者送禮、圍爐及祭祀等用魚需求殷切，帶動整體市場行情，經查全國13處批發市場本月平均價格為每公斤102.4元，較去年同期略跌0.3%，越接近年節，應景水產品預計漲幅1到2成。雖然價格有波動，但替代性高，正值國產魚貨盛產期，年節水產品供應無虞。