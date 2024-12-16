「班班喝鮮奶」保久乳標章未到位　學校不敢驗收恐停供

▲寬限期將至，保久乳標章仍未到位，學校擔心驗收爭議。（圖／深坑國小提供）

記者楊惠琪／台北報導

「班班喝鮮奶」爭議不斷，全台有75％學校選擇喝保久乳，因目前供應各校的保久乳均未取得產銷履歷標章或CAS認證，農業部僅放寬到年底，從明年元旦起，僅限取得產銷履歷或CAS標章的乳品。眼看放寬期將至，近期有許多縣市和學校反映，若保久乳未及時取得標章，恐怕無法驗收，只能暫停供應。

台紐經濟合作協定將在明年生效，紐西蘭液態乳將可零關稅進口台灣，為降低本土酪農產業衝擊，農業部和教育部攜手推動「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」，從今年9月開始供應鮮乳、保久乳、國產豆漿等乳品，而在農業部的共同供應契約中，要求保久乳需有CAS（台灣優良農產品標章）或TAP（國產產銷履歷）標章，但本次得標保久乳廠商均無這兩項標章。

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農業部先前指出，考量保久乳廠仍在申請CAS與產銷履歷標章，因政策剛上路還在試辦期，同意暫時納入學童乳供應鏈，但僅放寬到今年底，從明年1月1日起僅限取得CAS與產銷履歷標章的乳品。

近期有不少縣市和學校反映，因年底寬限期將至，屆時若乳商提供的保久乳不具規定標章，學校也不敢貿然驗收，屆時只好暫停供應。

農業部畜牧司回應，目前供應保久乳的四家業者中，已有3家取得CAS或TAP標章，還有一家業者申請中，但坦言取得標章後，乳品改換包裝生產仍須時間，是否來得及明年1月前改包裝供應，還要跟業者再討論，或以另行公告或通知學校的方式調整因應，確保乳品供應不中斷。