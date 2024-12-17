「班班喝鮮奶」擬改每周1次　教團：干擾教學現場應全面取消

▲「班班喝鮮奶」爭議不斷，農業部提出修正方案，預計本周拍板。（圖／景美國小提供）

記者楊惠琪／台北報導

「班班喝鮮奶」政策倉促上路，衍生諸多亂象，農業部上周與各縣市教育局討論修正方案，初步規劃擬將每周供應兩次減為每周一次，降低教學現場衝擊。全國教師工會總聯合會理事長侯俊良批評，政策調整會議排除教育團體，缺乏專業對話，不管是兩次或一次，只要干擾教學現場就不贊成政策繼續推行。

據農業部初步規劃，「班班喝鮮奶」政策原本每周供應兩次，擬改為一次；乳品採購原本由農業部主導，將改由地方縣市招標採購；每瓶補助金額將提高6元，鮮羊乳也將納入供應鏈，各縣市教育局這兩天陸續提交建議書，預計本周行政院會討論後訂出調整方案。

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侯俊良表示，教育應該有主題性，政府動輒把校園當政策提款機，讓學校成為提升國內產業、去化農產品的平台，嚴重干擾教學現場、造成校園行政爆量，檢討會議又排除教師團體參與，沒有任何專業對話，不管是兩次或一次，只要影響學校教學就不贊成政策繼續推行。

侯俊良指出，全教總不反對支持酪農、為學童補鈣，但不要把老師當作政策推行的第一線人員，目前學校就有營養午餐供應鏈，若能在午餐供應乳品，衝擊會最低，但每次產業問題就要營養午餐幫忙，「通通塞給學生，真的吃得下嗎？」

中華民國乳品協會理事長徐濟泰表示，「班班喝鮮奶」是政府美意，因為執行上出了狀況，整個政策被罵翻，學校老師反彈，學生和家長也在罵，「變成是在逼小朋友喝鮮奶」，關鍵就是主責單位根本不該由農業部負責，應該由掌管校園的教育部統籌，並與營養午餐一起包裹供應。

徐濟泰說，美國、日本等國學校營養午餐已經推動學童乳政策數十年，每天午餐都供應鮮奶，透過午餐一起供應，可以免除老師的行政壓力，也不會影響學生上下課作息，讓喝鮮奶成為一種習慣的日常，才能幫學童養成喝鮮奶的習慣。

他指出，學童乳政策預計推行4年，不管是每周兩次或一次，若不能長期穩定推動，都只是「放煙火式政策」，曇花一現而已。

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