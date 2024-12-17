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「班班喝鮮奶」擬從每周2次變1次　乳協反對：政策被妖魔化

▲北市僅有13校選喝鮮奶，教育局鼓勵學校改訂鮮奶。（圖／北市教育局提供）

▲「班班喝鮮奶」政策調整，擬從每周供應兩次改為一次。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

「班班喝鮮奶」上路以來引發校園行政爆量、擾亂學生作息、全台保久乳大缺貨等爭議，農業部上周急找各縣市教育局開會討論調整方案，初步規劃出爐，原本每周供應兩次，擬改為一次；乳品採購原本由農業部主導，將改由地方縣市招標採購；每瓶補助金額將提高6元，鮮羊乳也將納入供應鏈，農業部仍在彙整各縣市意見，預計本周行政院會討論後定案。

農業部上周邀集各縣市教育局和農業局處召開「114年度推動學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫執行方向研商會議」，討論明年度執行方向，也宣告下學期續推「班班喝鮮奶」政策。

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據了解，原本由農業部主導的招標採購，將交由各縣市政府自行辦理，各縣市採行模式可能有四種：包括縣市訂定「共同供應契約」、公開招標，或由團膳負責採購配送、以及發放鮮乳券等，由各縣市因地制宜選擇合適模式，目前北北基等縣市屬意由團膳業者配送，降低校園行政負擔。

另一項可能變革就是，考量部分縣市原本就有供應乳品，原本每周供應兩次，將下修為每周供應1次；而供應品項除了鮮奶、保久乳、豆漿外，另外新增鮮羊奶；為解決乳品分裝、冷鏈配送等成本，每瓶補助金額也大幅調高6元，保久乳和豆漿最高補助20元、鮮奶最高補助22元，此外，為鼓勵各縣市採用在地小農乳源，若選用在地乳源每瓶另加碼補助2元。

中華民國乳業協會秘書長方清泉表示，「班班喝鮮奶」是好的政策，只因為部分團體反對、砲轟，就被妖魔化、變成罪大惡極，幫學童補鈣是美意，政府遇到問題應該努力化解，而不是一直讓步，反對供應次數從兩次變一次，若要解決冷鏈配送問題，應從其他經費支出，希望政府能維持每周兩次的供應次數。

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