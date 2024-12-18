跌破10度冷爆！Netflix曝「電視1神招」　一票人驚：睡覺有暖

▲整整1小時，都是壁爐暖火的畫面。（圖／翻攝Threads／netflixtw）



網搜小組／劉維榛報導

首波冷氣團發威，氣象署指出，北部局部地區可能跌破10度，周六還會再急凍！對此，串流影音平台《Netflix》小編動筋動得快，分享讓室內氣氛暖起來的「1神招」，螢幕長達1小時都在柴火燃燒，搭配劈啪作響的療癒聲音，引來網友驚回，「認真有用，不騙人」、「昨天放著睡覺，感覺到溫暖了不少！」

《Netflix》官方小編則在Threads幽默分享，冷氣團氣溫驟降，大家可以靠1招「視覺」禦寒，並附上一部片名「家有壁爐」，螢幕就會出現木材燃燒的畫面，彷彿讓人不自覺暖了起來。

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影片還介紹，「以劈啪作響的樺木營造氣氛，伴隨閃爍的餘燼和舞動的火焰，交織出美麗動人的火光」，整部片長約1小時。

文章曝光後，引來大票網友笑回，「昨天放著睡覺，感覺到溫暖了不少」、「我看了家有壁爐一個小時，從頭到尾無冷場」、「望梅止渴，望火取暖的概念嗎」、「省了一筆暖爐的錢錢」、「這招我常用」、「我也是這樣欸，而且如果電視螢幕大一點，更溫暖喔」、「應該要播放3小時，按重播就打壞氣氛了」、「認真有用，不騙人」、「很療癒」；就連蝦皮小編也回應，「我可以提供不要的紙箱」。