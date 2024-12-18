明晨最冷跌破10度「高山可望飄雪」　下波冷氣團連凍4天

▲這波冷氣團明晨最冷，北部局部地區低溫跌破10度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周有3波冷空氣，首波冷氣團今起急凍到明天，最強時間點落明天清晨，北部局部地區可能跌破10度，今晚到明天高山有霧淞和降雪機會；周六將再有一波冷氣團接力，且將一口氣影響到下周二清晨，下周四可能還有一波冷空氣。

中央氣象署預報員李孟軒表示，這周將有兩波大陸冷氣團，第一波正在影響中，為今天到明天，周五冷氣團逐漸減弱，不過很快周六又有下一波冷氣團開始南下，影響時間為周六到下周二清晨，這兩波冷氣團強度差不多，各地低溫約12到14度，北部、東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。

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未來降溫趨勢方面，李孟軒說明，今、明兩天北部高溫下降，約16度左右，其他地區高溫則有20到25度，明天在冷氣團影響下，白天高溫持續下降，「這波冷氣團最強時間點落在明天清晨，各地低溫12到14度，北部局部地區、金門有10度或以下低溫。」

這波冷氣團預計周五減弱，不過李孟軒提醒，周五清晨仍偏冷，白天後氣溫回升，北部高溫約17到18度，其他地區為20到24度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

周六後將再有一波降溫，李孟軒表示，下波冷氣團周六開始影響，北部氣溫下降，周日、下周一清晨影響最明顯，北部高溫只有15到16度，周日、下周一清晨最冷，低溫約12到14度，北部、中部沿海和空曠地區溫度會再更低一些，下波冷氣團預計下周二清晨開始減弱，白天氣溫回升。

降雨趨勢上，李孟軒分析，未來一周受冷氣團影響，風向偏東北風，迎風面地區有降雨，因中層水氣增多，今明兩天桃園以北和東半部局部短暫雨，西部山區晚上降雨機會增加，其他地區多雲，中層水氣如果比預期更多，新竹以南平地也可能有飄雨。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

這波冷氣團也有降雪機會，李孟軒指出，今晚到明天，北部和東北部2千公尺以上高山，以及中部3千公尺以上高山，有路面結冰、霧淞、飄雪機率。

李孟軒表示，周五水氣將減少，降雨範圍縮小為基隆北海岸、宜花、大台北山區，有局部降雨，周六下波冷氣團南下，水氣變多，桃園以北、宜花有局部短暫雨，周日到下周二水氣減少，降雨範圍再縮小一些，北海岸、宜花、大台北山區有局部短暫雨。

至於下周是否還有更強冷空氣，李孟軒說，下周二清晨之前受冷氣團影響，下周二白天冷氣團逐漸減弱，下周四將再有下一波冷空氣開始影響機會，不過時間和強度仍要觀察。