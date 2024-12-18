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天氣冷吱吱！南部心肌梗塞患者增3成　醫揭「這2行為」最易發作

▲▼行人,路人,低溫,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲冷氣團南下，全台3天有134人到院前心肺功能停止。（圖／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

全台氣溫驟降，南部醫院心血管疾病患者約增2、3成。台灣心肌梗塞學會黃偉春榮譽理事長表示，氣溫降低會使血壓不穩定，尤其三高族群是高風險患者，要規律用藥、監測血壓，早上血壓易飆高要留意。此外，避免瞬間接觸冷空氣，許多患者都是在上廁所、洗澡時突發心肌梗塞，建議民眾做好保暖措施，出現胸悶、胸痛時，立刻叫救護車，才不會錯過黃金救援時間。

天氣冷颼颼，台灣心肌梗塞學會榮譽理事長、高雄榮總心臟內科醫師黃偉春表示，近日冷氣團南下，南部醫院心血管患者約上升2至3成，病人明顯增加很多，有些患者至今都還在排病床，光是昨日他值班時，就有6位心肌梗塞患者掛病號。

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黃偉春指出，很多民眾有晨間運動的習慣，但冬天就建議不要太早起，或待氣溫暖和一點、傍晚再出門走走，否則一接觸冷空氣，心臟會受不了。建議出門時要多穿衣服，並且建議洋蔥式穿搭，多穿幾件，別穿一件太厚的衣服，否則一穿覺得熱，一脫下又覺得冷。

▲高雄榮總重症醫學部暨台灣心肌梗塞學會榮譽理事長黃偉春。（圖／記者許宥孺攝）

▲台灣心肌梗塞學會榮譽理事長黃偉春。（圖／記者許宥孺攝）

黃偉春表示，高血壓、高血脂、高血糖患者是高風險，有些病友在夏天時都能控制住血壓，一到冬天血壓就攀升，尤其早上血壓最易飆高，甚至出現腦出血，就有生命危險。此外，天氣冷特別容易嘴饞，高血糖患者若沒有控制血糖，就易致心臟病發生，吃得太好，體脂肪也會增高。

黃偉春指出，量血壓是有「722」法則，一個禮拜量7天，早、晚共量2次，每次都要量2次，血壓要控制在收縮壓130以下、舒張壓80以下。規律用藥和監測血壓，才能有效控制病情。

▲▼上廁所玩手機。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲醫師指出，很多患者都是在洗澡、上廁所時接觸冷空氣，心肌梗塞發作。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

居家保暖部分，部分民眾家中有安裝浴室暖風機，黃偉春建議，冬天多使用電暖器設備或免治馬桶，有很多病友都是在上廁所、洗澡突然心肌梗塞，摔倒後產生腦部問題。洗完澡要避免馬上接觸冷空氣，否則血管會瞬間收縮，像是心臟疾病患者就別泡溫泉，建議以溫熱水泡腳、洗澡即可。「循環不好的人要穿襪子！」黃偉春笑說，天氣冷到連狗都在穿衣服，建議民眾在家裡要穿室內拖鞋，保護腳部溫暖、防止凍傷。

黃偉春提醒，心臟疾病患者要記得隨身攜帶藥物和舌下含片，可暫時改善症狀，若出現胸痛、胸悶、喘氣情形，且塞得厲害，要盡快叫救護車就診，很多病友都認為能忍過去，但半夜痛到爬起來，甚至可能錯過黃金救援時間。目前全台救護車上幾乎都有心電圖設備，可以即時傳送至醫院，讓醫護團隊及早動員、打通血管。

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