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冷氣團襲台「134人OHCA」！醫示警4件事別做：恐延誤黃金期

近日受大陸冷氣團來襲與輻射冷卻效應影響，全台溫度驟降，也使得心肌梗塞和猝死的案例頻傳。（示意圖／方萬民攝）

▲ 近日受大陸冷氣團來襲與輻射冷卻效應影響，全台溫度驟降，也使得心肌梗塞和猝死的案例頻傳。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

近日受大陸冷氣團來襲與輻射冷卻效應影響，全台溫度驟降，也使得心肌梗塞和猝死的案例頻傳。根據消防署統計，全台3天就有134人OHCA（心肺功能停止）送醫。對此，重症醫師黃軒過去就曾提醒，冬天到了，心肌梗塞的發生機率會升高，但心肌梗塞的黃金救治時間是發病後的「90分鐘」，因此如果真的遇到發病，民眾有4件事情「千萬不要做」，分別是「忍耐疼痛」、「胡亂拍打自己」、「亂服用藥物」、「到處亂問延誤病情」。

過去，黃軒醫師曾在臉書粉絲專頁上發文表示，根據統計，一般治療心肌梗塞的黃金時間為自發作起的6小時內，其中6小時內就醫死亡率為6%、8小時內就醫死亡率7%、12小時內才就醫死亡率8%、但若超過12小時後才就醫，死亡率就會上升到16%。而根據世界心臟醫學會的共識，如果心肌梗塞發作後，黃金救治時間是發病後的「90分鐘」！

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黃軒指出，若遭遇心肌梗塞的民眾能在90分鐘內及時就醫、打通血管，對心臟的損傷較小；反之，若沒有及時接受治療，甚至拖到12小時或1天以上才治療，產生併發症的機率境很高，這些併發症包括慢性心臟衰竭、瓣膜逆流，甚至心臟破裂或死亡。

但其實，一般民眾在發生心梗的時候，很容易發生延誤就醫的情形。其中最主要的延誤時間都是花在「胸痛到被送至醫院急診」這段時間，平均花費4.5小時，而延誤原因大多都是不把疼痛當一回事，或是過度忍耐疼痛，以及交通、醫療不便等因素。所以，為了避免心肌梗塞發作後延誤就醫，黃軒提醒4件事不可以做，以免喪失搶救的黃金時間。

一、不要一直忍著疼痛

典型的心肌梗塞仍以胸口緊、悶痛、像大石頭壓住等表徵為主。在冬天，那些高風險的族群，包括糖尿病、高血壓、年紀大、慢性疾病患者，若有典型的心肌梗塞症狀千萬不要忍耐，超過15分鐘或20分鐘症狀依然沒有緩解，就必須就醫排除心肌梗塞的可能性。那些不把胸部疼痛，當作一回事且非常耐痛患者，或認為忍耐一下，胸部疼痛即會自動消失而無需就醫者，都是延遲就醫常見的原因。拖延的時間越久，壞死的心肌會越多，死亡率的風險也越高，呼籲有典型的胸痛，千萬不能容忍！

二、不要胡亂拍打自己

黃軒指出，網路流傳的諸多自救影片如拍胸脯、打胳膊，按這按那或叫你大力咳嗽「都是偏方」，正規醫療指南並沒有提到過這樣是在急救心肌梗塞，以上方法不但不能緩解症狀，無法打通血管，還可能會增加心臟負擔，導致心梗反而惡化。

三、不要自己亂服藥物

當懷疑心肌梗塞，有人會趕緊吃阿司匹林自救。然而黃軒提醒，大家不要自己當醫生下診斷服藥。因為胸痛可能是心肌梗塞，但也可能不是，胡亂吃藥可能會增加風險。比如民間流傳「如果沒有低血壓，可以吃硝酸甘油1至3次，如果無效就不要再吃了，會導致低血壓的。」問題是，病人吃硝酸甘油前，往往根本沒有先量血壓的習慣，不知道自己身體當下的真實血壓，就不要吃硝酸甘油，因為可能會產生更低血壓，萬一是下壁的心肌梗塞壞死，血壓過低，就容易進入休克狀態，反而更危險。

四、不要反覆打電話或上網查詢

黃軒指出，有些病人感覺胸部疼痛，會一直找家人或親友反覆討論，還會到處打電話詢問「要不要去看醫生」。其實一般心肌梗塞的患者，通常會感到胸前有強烈的壓迫感，嚴重的甚至會轉移到左肩、下巴、手臂，也許還會伴隨喘、噁心感或冒冷汗。當感覺到悶痛持續，其痛如石壓，其位置又在胸前模糊地帶，且時間超過15分鐘仍然未緩解，可能就需要去看醫生，排除一下是否有急性心肌梗塞。不要一直反覆問身邊人，趕快去醫院檢查，才能在黃金時間內，搶救自己的生命。

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