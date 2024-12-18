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快訊／10級強風要來了　今越晚越冷最低溫時間曝

（圖／氣象署）

▲2波冷氣團接力。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

今日越晚越冷，下午起防10級強陣風！中央氣象署預報員張承傳表示，今日大陸冷氣團影響，預估周四清晨是最低溫時間，中部以北、東北部12-13度；周六另波冷氣團影響，周日清晨、下周一清晨氣溫滿低。

▼今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）

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（圖／氣象署）

氣象署今晨發布「陸上強風特報」，東北風增強，今下午起桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，基隆北海岸、新北、東半部沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有8至9級強陣風。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天冷氣團影響，各地清晨低溫13-16度，白天北部高溫17-18度，其他地區20-25度，下午起冷空氣明顯增強，北部晚上降到12-13度，中南部14-15度，花東15-16度。

張承傳說，今日基隆北海岸、大台北及宜花有局部短暫雨，台東及恆春半島也有零星降雨，晚上水氣增多，桃園及西半部山區也有零星降雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

張承傳表示，周四冷氣團影響，預估清晨是這波最低溫時間，中部以北、東北部12-13度，其他地區14-15度；降雨較多，桃園以北、東北部、東部有局部短暫雨，台東、恆春半島、西半部山區有零星短暫雨。

張承傳提到，周五冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部高溫18度；水氣較少，基隆北海岸、東北部、東部及大台北山區有零星短暫雨。

張承傳提醒，周六另波冷氣團南下，影響到下周二清晨，強度和這波差不多，預估周日清晨、下周一清晨氣溫滿低，中部以北、東北部11-13度，其他地區14-15度；天氣部分，桃園以北、東北部、東部、北部山區有局部短暫雨。

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快訊／10級強風要來了　今越晚越冷最低溫時間曝
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