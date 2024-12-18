45.2%民眾贊成「提高罷免門檻」　黃暐瀚籲三思：國民黨等於沒收罷免

▲台灣民意基金會調查「提高罷免門檻」民調。（圖／台灣民意基金會提供）

記者郭運興／台北報導

台灣民意基金會13日公布民調，針對「提高公職人員罷免門檻」調查，45.2%民眾贊成調高罷免門檻，44.2%反對。對此，媒體人黃暐瀚今（18日）表示，國民黨許宇甄版的選罷法修正草案，要把門檻提高到「罷免票多於當選票」才算成功，國民黨提案等於是將罷免權直接沒收。他強調，沒收罷免？三思而行！如果真的過了，未來遇到罷不掉公職，今日投票支持的政黨，請不要跑出來「昨是今非」，喊著要修法了。

黃暐瀚表示，每次討論罷免門檻，都會有網友問他「暐瀚哥，總統罷免門檻那麼高，你怎麼不說」。怎麼不說？自己其實每次都說，都說了幾十年了。

黃暐瀚表示，總統罷免門檻是規定在憲法增修條文第二條第九項，「總統、副總統之罷免案，須經全體立法委員四分之一之提議，全體立法委員三分之二之同意後提出，並經中華民國自由地區選舉人總額過半數之投票，有效票過半數同意罷免時，即為通過」。

黃暐瀚指出，也就是說，立法院得有28席立委提案罷免總統，75席立委投票通過，再經由全台選舉人進行投票，最後得開出975萬，總統才會被罷免。難成這樣，想罷掉總統，可不簡單。

黃暐瀚再指，而現在立法院正在進行研議的選罷法修正案（國民黨許宇甄版），就是要把罷免門檻提高到「罷免票多於當選票」才算罷免成功，由於罷免投票率（五成上下）遠低於一般選舉（六到七成），國民黨的提案等於是要將罷免權直接沒收。

黃暐瀚提到，根據台灣民意基金會最新的民調，45.2%民眾贊成調高罷免門檻，44.2%反對，國民黨如果堅持硬推，表態反對的民眾黨，又不肯進場投下反對票，那麼罷免門檻提高（沒收罷免權）將只是時間的問題。

最後，黃暐瀚強調，民主國家，多數決定，如果真的過了，大家也得認，未來遇到民眾想罷公職罷不掉的時候，今日投票支持的政黨跟立委，都請拜託不要又跑出來在那邊「昨是今非」，喊著要修法了。

▼資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）