藍營夜宿議場64小時！　徐巧芯架「AI警報器」防綠委突襲

記者崔至雲／台北報導

為了力拚三讀《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》等法案，國民黨黨團昨17日下午開始宣布夜宿議場大門，接棒守護議場大門64小時。國民黨立委徐巧芯今（18日）透露，為了防止綠委深夜突襲，這次夜宿議場的設備大升級，她特別請助理裝設了「AI警報」，只要有人經過就會發出警報。

▲徐巧芯在議場外裝置AI警報器。（圖／記者陳煥丞攝）



國民黨立委們從昨日下午開始排班守夜，藍委羅智強表示，國民黨團已經展現決心守護國會，立法院守夜行動開始。國民黨將馬拉松接力守64小時，守到星期五院會。

藍委林倩綺也提到，天氣雖然寒冷，但她與翁曉玲、羅智強、王鴻薇、徐巧芯幾位立院好夥伴在議場門口，準備民主守夜的輪班工作。民主守夜就是為了拒絕再讓民進黨暴力杯葛議事進行，國民黨要的是尊重議事規則、要的是理性討論及審查。「我們堅定捍衛國會尊嚴以及民主程序，我們要開會！請民進黨不要再破壞議事規則！」。

徐巧芯一早表示，為了防止綠委深夜突襲，這次夜宿議場的設備大升級，她特別請助理幫忙裝設了「AI警報」，只要在開啟警報的時間內，有人經過議場前的紅毯區，警報就會響。

此外，徐巧芯也說，這幾天氣溫驟降，為了防止還沒到周五就掛病號，這次夜宿的帳篷也加厚地墊，棚內也設有可以觀察外面情況的平板，讓藍委可以在帳棚內就掌握外面的動態。



