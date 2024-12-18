民進黨抗議會議無效拒確認議事錄　徐欣瑩：民主程序完全合法

▲國民黨團記者會，重申周一選罷法初審過程合法。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨內政委員會召委徐欣瑩16日排審選罷法修正草案，僅花3分鐘便強行初審通過提高門檻條款，引發民進黨不滿，今（18日）佔領內政委員會主席台阻擋議事錄確認。國民黨內政委員會委員一字排開召開記者會，徐欣瑩說，16日開會的時候，內政委員會的門是開著的，我們按照正常議事規則、合法法定人數開會」。牛煦庭說，今天的會議是行政院的預算答詢，癱瘓會議就是耽誤審預算時間，「當初民進黨一直批評國民黨阻擋預算，現在是誰在擋？」

徐欣瑩說，今天全國民眾又再度看到，癱瘓議事的是民進黨，民進黨委員不讓內政委員會審行政院預算，每一個會議都有會議主席、每個召委也有主持會議的程序，「不是民進黨說要怎麼樣就怎麼樣」。

徐欣瑩表示，今天排審行政院的預算，但是整個內政委員會又被民進黨委員癱瘓，所以大家要看，包含過去選罷法在第一會期排2次，2次都癱瘓議事沒辦法進行；第二會期排3次，所以很多人說選罷法是3分鐘通過，「不是，排了3次會，民進黨都一再阻撓」。

徐欣瑩說，民進黨在立法院都要聽他們的、好像他們說了算，民主程序我們完全合法，合乎議事規則，「在16日開會的時候，內政委員會的門是開著的，我們按照正常議事規則、合法法定人數開會」。

徐欣瑩直言，民進黨沒收民眾的選舉權，方便的罷免、隨意的罷免，用政府的錢想要來造成社會混亂，國民黨為了讓社會安定、讓國家持續往前進，維護民眾選舉權。

牛煦庭則說，今天的事件證明，如果把民進黨放進來開會就會發生今天這樣的狀況，過去審查選罷法時已經發生非常多次，顯然是用惡意癱瘓方式處理，每一次惡意癱瘓都是耽誤內政委員會開會時間，延宕很多議題的開會時間。

牛煦庭指出，今天也只是要求尋正常管道開會，如果民進黨希望主席做處理的話，應該讓出主席台、把位子讓出來，循正常會議規則做討論。但很遺憾民進黨寸土不讓，今天的會議又再度癱瘓，希望不要下午又看到民進黨在會議室裡吃雞排開同樂會，否則真的浪費民脂民膏。

牛煦庭說，今天的會議是行政院的預算答詢，今天的會議被耽誤就是耽誤審預算時間，當初民進黨一直批評國民黨阻擋預算，現在是誰在擋？誰不想讓預算通過？做賊喊捉賊。