　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨抗議會議無效拒確認議事錄　徐欣瑩：民主程序完全合法

▲▼國民黨團記者會 徐欣瑩等立委 內政委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團記者會，重申周一選罷法初審過程合法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨內政委員會召委徐欣瑩16日排審選罷法修正草案，僅花3分鐘便強行初審通過提高門檻條款，引發民進黨不滿，今（18日）佔領內政委員會主席台阻擋議事錄確認。國民黨內政委員會委員一字排開召開記者會，徐欣瑩說，16日開會的時候，內政委員會的門是開著的，我們按照正常議事規則、合法法定人數開會」。牛煦庭說，今天的會議是行政院的預算答詢，癱瘓會議就是耽誤審預算時間，「當初民進黨一直批評國民黨阻擋預算，現在是誰在擋？」

徐欣瑩說，今天全國民眾又再度看到，癱瘓議事的是民進黨，民進黨委員不讓內政委員會審行政院預算，每一個會議都有會議主席、每個召委也有主持會議的程序，「不是民進黨說要怎麼樣就怎麼樣」。

徐欣瑩表示，今天排審行政院的預算，但是整個內政委員會又被民進黨委員癱瘓，所以大家要看，包含過去選罷法在第一會期排2次，2次都癱瘓議事沒辦法進行；第二會期排3次，所以很多人說選罷法是3分鐘通過，「不是，排了3次會，民進黨都一再阻撓」。

徐欣瑩說，民進黨在立法院都要聽他們的、好像他們說了算，民主程序我們完全合法，合乎議事規則，「在16日開會的時候，內政委員會的門是開著的，我們按照正常議事規則、合法法定人數開會」。

徐欣瑩直言，民進黨沒收民眾的選舉權，方便的罷免、隨意的罷免，用政府的錢想要來造成社會混亂，國民黨為了讓社會安定、讓國家持續往前進，維護民眾選舉權。

牛煦庭則說，今天的事件證明，如果把民進黨放進來開會就會發生今天這樣的狀況，過去審查選罷法時已經發生非常多次，顯然是用惡意癱瘓方式處理，每一次惡意癱瘓都是耽誤內政委員會開會時間，延宕很多議題的開會時間。

牛煦庭指出，今天也只是要求尋正常管道開會，如果民進黨希望主席做處理的話，應該讓出主席台、把位子讓出來，循正常會議規則做討論。但很遺憾民進黨寸土不讓，今天的會議又再度癱瘓，希望不要下午又看到民進黨在會議室裡吃雞排開同樂會，否則真的浪費民脂民膏。

牛煦庭說，今天的會議是行政院的預算答詢，今天的會議被耽誤就是耽誤審預算時間，當初民進黨一直批評國民黨阻擋預算，現在是誰在擋？誰不想讓預算通過？做賊喊捉賊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
主持尾牙「黑衣人全現身」！　曲艾玲驚曝：辣妹都衝上台
六月「同框鮮肉教練」還坐李易對面！　3人互動畫面曝
逼跳健康操、輪值「深蹲隊長」　涉霸凌對話截圖曝光！
快訊／越晚越冷　7縣市低溫特報
快訊／恐怖意外！　台南男「捲進輸送帶」慘死
快訊／旅客闖阿里山鐵軌被撞　旅行社、導遊開罰出爐
鉛筆屎恐是大腸癌！　醫示警：7大症狀快就醫
六月認色聊鮮肉教練「嘴砲失了分寸」！　李易揭早婚沒磨合

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

選罷法議事錄確認爆衝突　國民黨喊要開會、民進黨嗆怕罷免

議事錄指「被擋門外的」綠委缺席、白委請假　綠營痛批睜眼說瞎話

45.2%民眾贊成「提高罷免門檻」　黃暐瀚籲三思：國民黨等於沒收罷免

要求韓國瑜解決選罷法初審爭議　吳思瑤：全案會議無效、退回重審

傳轉列被告？吳怡萱：付出勞務取得報酬　被抹黑「抽佣」不法所得

民進黨抗議會議無效拒確認議事錄　徐欣瑩：民主程序完全合法

民眾黨4人轉被告？用折扣碼發送小物　陳宥丞：這不叫「抽成」

柯文哲遭爆20億屯田計畫　簡舒培轟：小草遇到「腥政治」詐騙集團

藍營夜宿議場64小時！　徐巧芯架「AI警報器」防綠委突襲

長照司長逼下屬跳健康操、輪值「深蹲隊長」　涉霸凌下令對話截圖曝

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

【泰格與雪兒】OMI業配

遇大批重機瘋狂「逆向超車」　掀網戰二輪：明顯違規別護航

林照雄臨終「道謝小亮哥」　鳥來嬤淚憶：他是我的恩人

狂搶 #周杰倫 門票！　最大 #黃牛集團 被逮幕後3駭客曝

【泰格與雪兒】男友媽媽的控制欲

羅志祥揭同台蔡依林黑歷史　不敢再脫了：從那一刻封頭！

選罷法議事錄確認爆衝突　國民黨喊要開會、民進黨嗆怕罷免

議事錄指「被擋門外的」綠委缺席、白委請假　綠營痛批睜眼說瞎話

45.2%民眾贊成「提高罷免門檻」　黃暐瀚籲三思：國民黨等於沒收罷免

要求韓國瑜解決選罷法初審爭議　吳思瑤：全案會議無效、退回重審

傳轉列被告？吳怡萱：付出勞務取得報酬　被抹黑「抽佣」不法所得

民進黨抗議會議無效拒確認議事錄　徐欣瑩：民主程序完全合法

民眾黨4人轉被告？用折扣碼發送小物　陳宥丞：這不叫「抽成」

柯文哲遭爆20億屯田計畫　簡舒培轟：小草遇到「腥政治」詐騙集團

藍營夜宿議場64小時！　徐巧芯架「AI警報器」防綠委突襲

長照司長逼下屬跳健康操、輪值「深蹲隊長」　涉霸凌下令對話截圖曝

素顏妹入店「15分鐘全套完妝」　店員傻眼！苦主崩潰：狂長唇皰疹

明晨最冷跌破10度「高山可望飄雪」　下波冷氣團連凍4天

全台4飯店跨年派對！泳池近看101煙火　高雄唯一高空酒吧嗨到明年

上海陸客團將來台！　3檔觀光類股亮燈漲停

韓總統尹錫悅沒到案　拒絕戒嚴聯偵組傳喚

選罷法議事錄確認爆衝突　國民黨喊要開會、民進黨嗆怕罷免

議事錄指「被擋門外的」綠委缺席、白委請假　綠營痛批睜眼說瞎話

少婦遭手指性侵！推拿師噁辯「拉開氣結」　女兒在旁全程觀看

創最高海拔防疫記錄！走路4hrs把40公斤「浪犬+籠」扛下玉山

泰金寶卡位AI伺服器　股價創4年多來新高價位

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

快訊／馬文君提案砍光20億潛艦預算　顧立雄認將延宕至少2年

洪申翰出任新勞長　40.5％民眾認不適當

許銘春演唱會慘了　審計長查就安基金「5千萬不符用途」：將如額追回

伏地挺身不算霸凌！王婉諭怒公開當事人信件

快訊／卓榮泰宣布新人事案　國安會諮委馬永成任政務委員

柯文哲屯田計畫圖海撈20億！股東驚見朱蕙蓉

空軍飛官遭俘21年拒投降　7位上將今到場參加公祭

副總統：相信民主無代溝期許善用AI

夏立言嘆九二共識被污名化　上海方反問一句「讓我汗顏」

桃園「上億大違建」　超離譜狀況曝

同儕砍光潛艦預算　軍系藍委：潛艦國造好政策「產線若停很複雜」

長照司長逼下屬跳健康操、輪值「深蹲隊長」　涉霸凌下令對話截圖曝

快訊／考委人事案蓋錯票！　黃珊珊急道歉、黃國昌面色凝重

人事總處主管嗆喪假同仁「快燒一燒」　霸凌成案將遭懲處

更多熱門

相關新聞

要求韓國瑜選罷法違法會議爭議　吳思瑤：全案會議無效、退回重審

要求韓國瑜選罷法違法會議爭議　吳思瑤：全案會議無效、退回重審

國民黨內政委員會召委徐欣瑩16日排審選罷法修正草案，當時僅花3分鐘便宣布初審通過，引發民進黨不滿。民進黨立委今（18日）佔領內政委員會主席台，抗議會議無效、不得確認議事錄；幹事長吳思瑤說，下午黨團協商會要求院長韓國瑜優先解決選罷法違法會議爭議，「讓全案會議無效、退回重審」，韓院長應當要履行議長議事中立職責，不要成為歷史罪人。

同儕砍光潛艦預算　軍系藍委：潛艦國造好政策「產線若停很複雜」

同儕砍光潛艦預算　軍系藍委：潛艦國造好政策「產線若停很複雜」

快訊／馬文君提案砍光20億潛艦預算　顧立雄認將延宕至少2年

快訊／馬文君提案砍光20億潛艦預算　顧立雄認將延宕至少2年

草屯鎮長補選候選人蔡銘軒公布四大福利政策

草屯鎮長補選候選人蔡銘軒公布四大福利政策

台大婦科名醫性騷還找總統府資政關說　總統府：未涉入

台大婦科名醫性騷還找總統府資政關說　總統府：未涉入

關鍵字：

國民黨民進黨內政委員會

讀者迴響

熱門新聞

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年　男方有女友雙劈

六月與李易恩愛消毒婚變　遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練

六月「發現李易外遇」還查到親密照

連續姦殺犯大赦後出家　76歲再性侵弱女

中捷兇嫌就寢時間連吞16顆電池　室友也沒發現

父親被騙70萬　兒子一人扮3角「通通騙回來」

翻車了！ETF「00637L」驚爆3229萬違約交割

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

好市多賣SK-II　專櫃價差1倍網曝原因

「男保母」曖昧六月手法曝　遭PO網公審慣性劈腿

網美直播完身亡！友人爆：拒絕乾爹遭殺害

人妻幫洗澡！神手一掏「摸出睪丸癌」　老公確診卻笑了

你家在斷層帶上？經濟部公告3條斷層帶的範圍

獨／「請幫助我完成學業」建中畢業生1天募得74萬　留德夢不中斷

雪碧驚傳「私密片」外流！　還原過程自嘲：出名到國外了

更多

最夯影音

更多

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

【泰格與雪兒】OMI業配

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面